Na cestah že nastajajo zastoji: pred Karavankami dolg osem kilometrov

Pred predorom Karavanke se vije osemkilometrska kolona vozil, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, policisti priporočajo izvoz Lesce, medtem ko je izvoz Jesenice vzhod mogoče uporabiti samo za lokalni promet. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici in na primorski avtocesti.

Na štajerski avtocesti je med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora zaradi prometne nesreče zaprt en vozni pas. Potovalni čas se za voznike podaljša za 20 minut, poroča prometnoinformacijski center.

Tudi danes daljši zastoji 🏍🚗🚛

- Pred Karavankami proti Avstriji, 5 km. Proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod

- Proti Primorski od Kosez in od Centra do Kozarij ter do Vrhnike

- Na cestah Lucija - Strunjan, Šmarje - Koper, Lesce - Bled

ℹ️ https://t.co/mq0Lk7UZAL pic.twitter.com/YGAPIzRWUc — Promet.si (@promet_si) August 26, 2022

Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Kozarjami.

Na primorski avtocesti je med izvozoma Logatec in Brezovica v smeri Ljubljane promet upočasnjen. Potovalni čas se zato podaljša za 20 minut.

Zastoji tudi na mejnih prehodih

Zastoji nastajajo tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški. Osebna vozila v Gruškovju na izstop iz države čakajo do pol ure.

Na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Jelšane, Starod in Slovenska vas osebna vozila na vstop v državo čakajo do ene ure. Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje se na vstop čaka do pol ure.