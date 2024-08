Na Gorenjskem zaradi hitrosti dva padca kolesarjev

Kranjskogorski policisti so v petek okoli poldneva obravnavali padec 18-letnega tujega kolesarja, ki je kolesaril iz Zgornje Radovne proti Mojstrani, v družbi treh kolesarjev. Zaradi neprilagojene hitrosti med vožnjo po klancu navzdol je padel in se lahko telesno poškodoval. V soboto pa so kranjski policisti nekaj čez 13. uro obravnavali padec 56-letne kolesarke, ki je kolesarila s Sv. Jakoba proti Potočam. Tudi ona je zaradi neprilagojene hitrosti med vožnjo po klancu navzdol padla in se telesno poškodovala.

Obema kolesarjema je zdravstveno osebje na kraju nudilo prvo pomoč in ju z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Policisti so tujemu kolesarju izdali globo, zoper kolesarko pa vodijo prekrškovni postopek.

XT-Erre črne barve. Ker lastnik domnevno odtujenega kolesa do zdaj še ni bil ugotovljen, naprošamo javnost za informacije.

Lastnika kolesa pozivamo, da se z dokazili o lastništvu zglasi na policijski postaji Ljubljana Center, Trdinova 10, Ljubljana. Za vse informacije lahko pokličete na št. (01) 475 06 00.

Policija: Spoštujte cestnoprometne predpise!

Policija poziva kolesarje, naj hitrost vožnje prilagodijo stanju in lastnostim vozišča ter gostoti prometa. Vozijo naj drug za drugim in na primerni varnostni razdalji. "Na kolo sedite le trezni, naj bo vaša vizija 0.0! Pazite na preostale udeležence v prometu in se zavedajte svoje odgovornosti. Bodite zgled drugim udeležencem v prometu," policija poziva kolesarje.

Še nekaj nasvetov kolesarjem:



– uporabljajte površine, ki so namenjene vam (kolesarske steze, desni rob vozišča, itd.), pločnike pustite pešcem;



– vozite drug za drugim na primerni varnostni razdalji in primerni oddaljenosti od desnega roba vozišča in ne drug zraven drugega. S takšno vožnjo namreč onemogočate varen promet drugim udeležencem v prometu;



– odrecite se alkoholu in prepovedani drogi;



– uporabljajte kolesarsko čelado – ta je obvezna do 18. leta starosti;



– odrecite se uporabi slušalk in mobilnih telefonov v času vožnje;



– bodite dobro vidni;



– spoštujte prometna pravila;



– poskrbite za varnost svojih koles in jih ustrezno zavarujte (zaklenite s ključavnico na tak način, da so varna, ko jih pustite brez nadzora, itd.);



– bodite pozorni na druge udeležence v prometu in se zavedajte svoje odgovornosti.