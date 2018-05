Na Gorenjskem ovadili moškega zaradi poskusa uboja nekdanje partnerice

Gorenjski kriminalisti so v petek k preiskovalnemu sodniku privedli moškega, ki ga utemeljeno sumijo poskusa uboja nekdanje partnerice.

Nekdanji partnerici je po pretepu skušal vzeti življenje. Foto: Thinkstock

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moški je konec aprila v stanovanjskem objektu na območju Radovljice po prepiru hudo pretepel nekdanjo partnerico in ji tako skušal vzeti življenje. Ustavil ga je občan, ki je nasilje zaznal, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Osumljenec in žrtev sta bila v dogodku poškodovana. Zaradi poskusa uboja so osumljencu odredili pripor. Pred tem dejanjem ga policisti zaradi kaznivih dejanj niso obravnavali, so še pojasnili.