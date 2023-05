Na Celjskem sejmu bo ponovno pestro – vabijo vas trije strokovni sejmi

Oglasno sporočilo

Celjski sejem ponovno preseneča s tremi strokovnimi sejmi. Pred nami sta dva največja sejma avtotransportne industrije – Gospodarska vozila in logistika ter Avto in vzdrževanje , ki bosta potekala med 18. in 21. majem. Gre za edina in največja strokovna sejma za mojstre, poznavalce in ljubitelje.

Hkrati s sejmoma bo potekal še tretji sejem, ki je tudi prvi tovrstni strokovni sejem – sejem KOMOT. Gre za popolnoma nov sejem, ki si ga bo­ste lahko ogledali med 17. in 19. majem, na ogled pa bodo komunalna oprema, ravnanje z odpadki in vodne tehnologije.

Štiri leta inovacij, napredka in razvoja, ki ga bodo lahko razstavljavci po prekinitvi zaradi epidemije končno pokazali strokovni javnosti in številnim podjetjem, bo predstavilo 105 neposrednih razstavljavcev iz šestih držav: Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Poljske in Slovenije. Zastopanih bo 300 blagovnih znamk.

Sejem Gospodarska vozila prinaša največjo ponudbo lahkih, srednjih in težkih gospodarskih vozil, na sejmu se bodo predstavile skoraj vse blagovne znamke s področja težkih gospodarskih vozil. Razstavni program bo zajemal še pnevmatike, dvigala, dvižne platforme, goriva, maziva in olja, rezervne dele in servis. Logistične rešitve bodo ponujale navigacijske in telekomunikacijske sisteme ter informacijske rešitve. Na sejmu Avto in vzdrževanje bodo na svoj račun prišli vsi, ki se poklicno ukvarjajo ali jih kako drugače zanimajo novosti s področja avtoservisne dejavnosti in avtomobilizma.

Sejem KOMOT organiziramo skupaj z Zbornico komunalnega gospodar­stva kot nov specializiran B2B sejemski dogodek v Sloveniji, ki ga – edinstvenega, kakršen bo – stroka več kot potrebuje. Pomeni namreč enotno platformo za predstavitev industrijskih rešitev in inovacij na področju komunale, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter ravnanja z odpadki. Takšnega sejma v širši regiji ni. Obeta se bogat razstavni program, Zbornica komunalnega gospodarstva pa bo poskrbela še za ustrezen strokovno-izobraževalni program o aktualnih temah s tega področja.

V soboto, 20. maja, bo na sejmu potekalo tradicionalno srečanje šoferk, ki bodo izvedle spretnostno vožnjo med ovirami. Za večjo ozaveščenost prometne varnosti bo za vse obiskovalce na voljo posebni šotor VIDKO, kjer bo Agencija za varnost prometa na praktični način prikazala varnostne vidike vožnje, še posebej vožnje ponoči. Na voljo bo tudi simulator varjenja in tester za preizkus avtomobilskih akumulatorjev. Prav tako se bodo obiskovalci lahko preizkusili v vožnji vozila s simulatorjem vožnje. Še bolj pa se bodo razveselili testnih voženj z enim od najnovejših električnih vozil in športnim poltovornjakom.

