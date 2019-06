Na Brniku vaja za primer letalske nesreče #video

Na poligonu Fraportove letalske akademije na Brniku se je danes začela tridnevna vaja kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče. Po scenariju vaje sta na vozni stezi trčila civilno letalo Airbus A320, ki prevaža pripadnike Slovenske vojske in partnerskih držav, in letališki avtobus, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Izbruhnil je požar, posledično pa je bilo več mrtvih in poškodovanih. Predstavili so tudi postopke gašenja potniškega letala in avtobusa, zavarovanja kraja nesreče in dokazov, identifikacije nevarnih snovi in predmetov ter nevtralizacije le-teh, pa tudi postopke identificiranja žrtev in druge potrebne postopke za nemoteno preiskavo letalske nesreče.

Vajo, poimenovano Zlomljeno krilo 2019, sta v sodelovanju s Fraportom Slovenija organizirala stalna komisija za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov obrambnega ministrstva ter nacionalni forenzični laboratorij ministrstva za notranje zadeve. Na njej so sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske, kriminalistične policije in civilne zaščite. Vseh udeleženih je bilo več kot 70.

Poleg domače strokovne javnosti so si vajo ogledali tudi gostje iz letalskih preiskovalnih organov ZDA, Velike Britanije, Avstrije, Madžarske, Francije in Nemčije, so za STA po vaji sporočili organizatorji.

Udeleženci so vajo po zaključenem praktičnem delu na ljubljanskem letališču nadaljevali na Pokljuki, kjer so poleg podrobnejše analize vaje razpravljali o uporabi brezpilotnih zrakoplovov, uporabi novih tehnoloških pristopov za namene preiskave letalskih incidentov in nesreč ter sodelovali v dodatnih praktičnih prikazih.

"Tovrstne vaje krepijo sodelovanje med različnimi organizacijami na državnem in mednarodnem nivoju in predstavljajo pomemben doprinos k razvoju postopkov ter delitvi vlog in odgovornosti," so še zapisali organizatorji.