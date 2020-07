Na avtocestnem postajališču izvajala tatvine, ju prepoznate? #video

Jeseniški policisti so v juliju obravnavali serijo šestih vlomov in poskusov vlomov v vozila na avtocestnem počivališču. Storilci so v največ primerih vzeli torbice in denarnice, s svojimi dejanji pa so povzročili materialno škodo, lastnike pa so s tatvino stvari iz vozil dodatno oškodovali še za osem tisoč evrov. Po sedaj zbranih obvestilih sta storilca najmanj dva, v enem primeru pa sta bila osumljenca tudi posneta (video zgoraj - posnet 28. julija). Policija ob tem poziva vse, ki bi ju prepoznali oziroma če imajo kakršnekoli informacije, naj to sporočijo na interventno telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 12 00.

Avtocestna počivališča, vlomi! Vlomi🪛 v vozila na avtocestnih počivališčih. Razdeljene vloge storilcev. Eden pazi, drugi vlamlja in krade. 🙏Prosimo pokličite 113 ali 080 1200 če prepoznate storilce ali imate podatke o vlomih. ℹ️Še drugi načini: ❗na počivališču te eden ogovori, drugi pa iz vozila vmes krade; ❗prodajajo stvari, ki so poden od kvalitete, ponaredke … ❗včasih so tudi luknjali gume, da se je voznik ustavil in so mu oni potem ponudili pomoč, pa seveda kradli 👉ne skrbi jih preveč, če spite💤 v vozilu Objavil/a Policijska uprava Kranj / Police Directorate Kranj dne Petek, 31. julij 2020



V juliju so jeseniški policisti obravnavali štiri vlome v vozila - pretežno avtodome, v dveh primerih je ostalo pri poskusu. Nepridipravi so vlamljali ponoči, tudi ko so lastniki spali v svojih vozilih. V vseh primerih je bilo vlomljeno skozi vrata. Policisti so ob tem že poostrili kontrole na avtocestnih počivališčih, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policija poziva k previdnosti

"Med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajte svoje vozilo in predmete v njem. Če se oddaljite, vozilo zaklenite, vrednejših predmetov pa ne puščajte na vidnih mestih. Vseh osebnih dokumentov in denarja ne nosite, in imejte shranjenega skupaj v eni torbi ali denarnici, saj lahko v primeru tatvine izgubite tako dokumente kot denar. Vozil ni priporočljivo parkirati na oddaljenih mestih večjih počivališč. Bolje je parkirati na osvetljenih delih počivališč. Priporočljiva je tudi uporaba avto alarmnih sistemov," pojasnjujejo na policiji.

V preteklosti so storilci na avtocestah kazniva dejanja izvrševali tudi na druge načine, recimo tako, da so na različne načine zavedli oškodovanca oziroma pritegnili njegovo pozornost, medtem pa so mu sostorilci iz vozila ukradli vrednejše predmete (torbice, telefone, denarnice …), ali pa denimo, da so oškodovancu poskušali prodati lažno blago oziroma ponaredke (lažen zlat nakit, narejen iz medenine).

V nekaterih primerih so na počivališču ali na bencinski črpalki celo preluknjali pnevmatiko na vozilu oškodovanca in se kasneje, ko se je ta nekaj kilometrov naprej na avtocesti ustavil zaradi izpraznjene pnevmatike, pripeljali za njim ter mu ponudili pomoč, medtem pa izvedli tatvino ali roparsko tatvino.