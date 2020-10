Na avtobusu preverjajo, ali ljudje nosijo masko #video

V Sloveniji je 22 inšpektorjev cestnega prometa, ki so po spremembi zakona o nalezljivih boleznih na pomoč priskočili zdravstvenim kolegom in sedaj preverjajo, ali se ljudje držijo ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa. V praksi to pomeni, da inšpektorji preverjajo, ali potniki v javnem potniškem prometu nosijo maske in ali jih nosijo pravilno.