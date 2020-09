Mračna napoved: v najslabšem primeru bomo imeli do 300 novih okužb dnevno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Projekcija širjenja novega koronavirusa v Sloveniji, ki jo pripravljajo na Institutu "Jožef Stefan", kaže, da bomo v prihodnjem obdobju v Sloveniji potrdili od 50 do 300 novih okužb dnevno. Kot ugotavljajo, vsak okuženi v povprečju na novo okuži 1,3 človeka.

Foto: Institut Jožef Stefan

Na Institutu "Jožef Stefan" (IJS) dnevno pripravljajo projekcije širjenja novega koronavirusa. Upoštevajoč zadnje podatke ugotavljajo, da reprodukcijsko število R vztraja pri 1,3 in trenutno celo raste, kar ne obeta nič dobrega. To pomeni, da vsak okuženi v povprečju na novo okuži še 1,3 posameznika. Kot so izračunali na IJS, podvojitveni čas števila novih okužb trenutno znaša 18 dni (ob treh uvoženih okužbah na dan).

Ali ukrepi ne učinkujejo?

Dodali so, da bi se morali učinki zadnjih ukrepov vse močneje poznati po 26. septembru, vendar pa za zdaj nič ne kaže, da bi jim uspelo širjenje virusa zamejiti. Da bi epidemija začela ugašati, bi moralo R namreč pasti pod 1, kar pomeni, da bi vsak okuženi v povprečju na novo okužil manj kot enega posameznika.

V prihodnje od 50 do 300 novih okužb dnevno

Če torej ukrepi v prihodnje ne bodo učinkovali in bo vsak okuženi v povprečju okužbo še vedno prenesel na 1,3 človeka, se bo število pozitivnih testov v prihodnjem obdobju gibalo v območju od 50 do 300.

Foto: Institut Jožef Stefan

Kako bo naraščalo število v bolnišnicah

Na IJS so pripravili tudi tri scenarije za število bolnikov v bolnišnicah. Napovedi, kako bo naraščalo število bolnikov v bolnišnici in na intenzivni negi, si lahko ogledate na priloženih grafih.

Foto: Institut Jožef Stefan

Foto: Institut Jožef Stefan

Foto: Institut Jožef Stefan

Zelo verjetno imamo eksponentno rast

Na IJS tudi ugotavljajo, da narašča število pozitivnih testov v vseh kategorijah, razen v kategoriji "povezani z importiranimi". Kategoriji "vsi" in "lokalni vir" naraščata spet vse hitreje (črna in rdeča krivulja se krivita v smeri navzgor), kar nakazuje, da imamo (verjetno) eksponentno rast, kar je slabo, so še zapisali. Foto: Institut Jožef Stefan

Smrtnost v drugem valu manjša

Na osnovi podatkov je tudi razvidno, da je smrtnost po starostnih kategorijah v drugem valu epidemije glede na pozitivne teste približno 50 odstotkov manjša kot v prvem valu (upoštevali smo tipičen dvotedenski časovni zamik od pozitivnega testa do smrti).

Foto: Institut Jožef Stefan