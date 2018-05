Mostovi iz špagetov podrli nov rekord

Mariborska fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je ta teden znova gostila tekmovanje v izdelavi najbolj vzdržljivega mostu iz špagetov. Študentom je uspelo doseči nov rekord, saj je zmagovalni most dosegel nekaj več kot 112 kilogramov obremenitve, kar pomeni, da je nosil 80-kratnik svoje lastne teže.

Podiranje rekordov v zdržljivosti mostov iz špagetov ima že večletno mednarodno tradicijo. Foto: Matjaž Vertuš

Študenti so začeli svoje mostove graditi v sredo, danes pa so na sklepni slovesnosti preverili njihovo vzdržljivost. Obteževali so jih tako dolgo, dokler se niso porušili.

Najdlje je zdržala špagetna konstrukcija, ki jo je izdelala ekipa iz Romunije, ki so jo sestavljali Nagy Örs, Botorok Beata in Berde Ancrea. Most z razponom 100 centimetrov in lastno težo 1.400 gramov je zdržal 112,04 kilograma obremenitve.

Drugo mesto je dosegla še ena ekipa iz Romunije, katere most je prenesel nekaj več kot 102 kilograma obremenitve. Tretjo mesto pa je z 69,5 kilograma obremenitve zasedel most ekipe študentov s fakultete gostiteljice, ki so jo sestavljali Mitja Madjar, Urška Červan in Gašper Vogrin.

Rekord so podirali na mednarodni ravni

Kot so danes sporočili organizatorji, se je na tekmovanju pomerilo skupno 24 ekip iz univerz in srednjih šol iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH, Romunije, Nemčije in Estonije. Prav tako je mostove gradilo sedem ekip iz osnovnih šol, ki so se pomerile na ločenem tekmovanju.

Tekmovanje Ali je kaj trden most?, ki so ga letos pripravili že devetič, prirejata študentski svet in Društvo študentov omenjene fakultete. Kot so poudarili, gre za tekmovanje, ki ne le povezuje študente iz Slovenije in tujine, temveč omogoča tudi povezovanje teoretično pridobljenega znanja s prakso.

"Tovrstni projekti dokazujejo, da bodoči inženirji gradbeništva projektirajo in gradijo svetlejšo prihodnost, pa čeprav samo iz špagetov," so poudarili.

Pri gradnji mostov lahko študenti kot material uporabljajo le špagete in lepilo.