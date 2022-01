Moste: Razbil steklo, jo povlekel iz avta in zabodel

Ljubljanski policisti so bili danes okrog 13. ure obveščeni o dogodku, v katerem je bila na območju Most huje poškodovana 36-letna ženska. Po do sedaj zbranih obvestilih jo je z ostrim predmetom poškodoval 36-letni osumljenec, nekdanji partner oškodovanke. Življenje 36-letnice je ogroženo.

Kot so sporčili policisti PU Ljubljana, je oškodovanka vozilo parkirala na enem izmed parkirišč na območju Most. Osumljeni je prišel do oškodovanke, nanjo je vpil, ji grozil in razbil steklo vozila, zatem pa jo povlekel iz vozila in jo zabodel z ostrim predmetom.

Življenje 36-letnice je ogroženo

36-letnico so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njeno življenje je ogroženo, so še navedli.

Osumljenec je s kraja pobegnil, kmalu po dogodku pa so ga policisti prijeli na območju Zaloga in mu odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in intenzivno kriminalistično preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja. Več podorobnosti bo znanih po končani preiskavi.