Moški vlomil v prostore Občine Ravne na Koroškem

Na Ravnah na Koroškem je v soboto 30-letni občan vlomil v prostore občine. V več pisarnah je poškodoval vrata, več omar in drugo opremo. Policisti so 30-letniku odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. Škodo še ocenjujejo, poslovanje s strankami pa je bilo danes zjutraj prostorsko omejeno.

Na občini so danes v prvih urah delovnega časa poslovanje s strankami omejili na pritlične prostore, da stranke niso vstopale v nadaljnja nadstropja, dokler je obstajala nevarnost poškodovanja z razbitim steklom ali ostanki razbitega pohištva. Nato pa so že v dopoldanskih urah zagotovili nemoteno delovanje.

Višina škode še ni znana

V vlomu so bila poškodovana vhodna vrata in več notranjih vrat, vključno s podboji. Razbitega je bilo nekaj pohištva, kot so mize, omare in stenske fotografije, poškodovana je bila tudi računalniška oprema in nekaj drobnega inventarja. Trenutno poteka strokovna cenitev škode, tako da višina škode še ni znana.

"Iz poškodb, ki so nastale domala v vseh etažah, ni razbrati, da bi storilec iskal kaj določenega, storilec iz prostorov ni odnesel ničesar," so navedli na občini, kjer podobnih dogodkov v preteklosti ne pomnijo. "Na srečo se je neljubi dogodek, zaradi katerega smo ogorčeni, pripetil v času, ko ni uradnih ur in prisotnih uslužbencev na občini," so navedli na občini.

Na vlom v prostore občine je sicer opozoril alarm, tako da so na kraj dogodka prispeli varnostniki, policisti pa so storilca prijeli takoj po dogodku, so še navedli na občini.