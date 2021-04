Moški v Slovenj Gradcu grozil, da bo s plinom razstrelil stanovanjsko hišo

Pretekli konec tedna je Slovenjgradčan grozil, da bo s plinom razstrelil stanovanjsko hišo. Posredovati so morali policisti, moškega pa so po dogajanju hospitalizirali.

V petek nekaj pred 21. uro so policisti na območju Policijske postaje Slovenj Gradec obravnavali povzročitev splošne nevarnosti. 54-letni občan je zagrozil, da bo s plinom razstrelil stanovanjsko hišo. Ker so policisti ob prihodu na kraj zaznali uhajanje plina, zaradi česar bi lahko prišlo do eksplozije, so v sodelovanju z gasilci, poskrbeli za evakuacijo,sosednjih stanovalcev.

Do eksplozije na srečo ni prišlo, policistom pa je s pomočjo pogajalcev po več urah truda uspelo občana prepričati, da je prišel iz hiše. Po dogajanju so ga hospitalizirali.