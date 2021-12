Moški po Kopru raznašal gole fotografije nekdanje partnerke

Na policijski postaji v Kopru so danes prejeli prijavo kaznivega dejanja. "Ženska je prijavila, da je nekdanji partner po Kopru raznosil letake z njenimi golimi fotografijami. Zataknil jih je na vozila in dal v nabiralnike, predvsem na Markovcu v Kopru," je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Policisti preiskujejo kazniva dejanja zloraba osebnih podatkov, javno objavljanje posnetkov s seksualno vsebino, v primeru, da so letake s sporno vsebino videli tudi otroci, pa še kaznivo dejanje prikazovanje, izdelovanje, posest in posredovanje pornografskega gradiva.

Policisti pozivajo javnost

"Vse starše, katerih otroci (mlajši od 15 let) so videli letake in se ob tem zgražali, se prestrašili in podobno, prosimo, da to čim prej prijavijo na Policijski postaji Koper," je še zapisala Leskovčeva.