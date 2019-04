Moški in ženska v Celju oropala in pretepla starejšega občana

Celjski policisti so v četrtek obravnavali nasilni rop. K 65-letnemu občanu sta v stanovanje stanovanjskega bloka v Celju prišla 34-letna znanka in njen prijatelj ter zahtevala denar.

Moški je pri tem občana pretepel in ga hudo poškodoval, ženska pa je medtem preiskala stanovanje ter ukradla manjšo vsoto gotovine in dva srebrnika. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, sta osumljena oškodovancu vzela še telefon in ga zaklenila v stanovanje. Hudo poškodovanega 65-letnika so pozneje oskrbeli v celjski bolnišnici, oba osumljena storilca pa policisti še iščejo.