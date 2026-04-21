Močnejši potres na Dolenjskem

Zjutraj so se z magnitudo 3,8 stresla tla na Dolenjskem, poroča EMSC (Evropsko-mediteranski seizmološki center). Epicenter potresa je bil 54 kilometrov vzhodno od Ljubljane, blizu Sevnice, na globini devet kilometrov.

"Dobro se je streslo," je poročal uporabnik aplikacije EMSC.

Potres so čutili tudi na Hrvaškem, uporabnik iz Karlovca pa je poročal, da je bilo "nekaj sekund tresenja, nič resnega".

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 7.58 zabeležili potresni sunek magnitude 3,2. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa sedem kilometrov zahodno od Mokronoga, pa poroča Urad za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije.