V kombiju tihotapil 18 tujcev

Med opravljanjem nalog na območju Kapel so brežiški policisti v četrtek okoli 20.30 ustavljali voznika kombija hrvaških registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo, storil več kršitev cestnoprometnih predpisov, potem pa ustavil in peš pobegnil.

Policisti so ugotovili, da je v kombiju prevažal 18 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med njimi je bilo osem državljanov Egipta, pet državljanov Sudana, trije državljani Sirije, državljana Gane in državljana Kameruna. Vsi so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Policisti so vse od dogodka izvajali številne aktivnosti za izsleditev tihotapca in ga danes zjutraj izsledili ter prijeli na območju Župelevca.

35-letnemu državljanu Albanije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil mercedes vito. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.