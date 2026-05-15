Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
15. 5. 2026,
11.20

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
kaznivo dejanje policija Kombi ljudje tihotapljenje migranti

Petek, 15. 5. 2026, 11.20

53 minut

V kombiju tihotapil 18 tujcev

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
kombi, tihotapljenje, ljudje, migranti | V kombiju, ki so ga vozniku policisti kasneje zasegli, se je tlačilo 18 ljudi. | Foto PU Novo mesto

V kombiju, ki so ga vozniku policisti kasneje zasegli, se je tlačilo 18 ljudi.

Foto: PU Novo mesto

Med opravljanjem nalog na območju Kapel so brežiški policisti v četrtek okoli 20.30 ustavljali voznika kombija hrvaških registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo, storil več kršitev cestnoprometnih predpisov, potem pa ustavil in peš pobegnil.

Policisti so ugotovili, da je v kombiju prevažal 18 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med njimi je bilo osem državljanov Egipta, pet državljanov Sudana, trije državljani Sirije, državljana Gane in državljana Kameruna. Vsi so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Policisti so vse od dogodka izvajali številne aktivnosti za izsleditev tihotapca in ga danes zjutraj izsledili ter prijeli na območju Župelevca.

35-letnemu državljanu Albanije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil mercedes vito. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

hrvaška policija
Novice Hrvaška policija po smrti štirih migrantov ob meji s Slovenijo išče tihotapca
europol
Novice Europol razbil kriminalno združbo, ki je v Evropo tihotapila Vietnamce
orožje
Novice Obdolženemu za tihotapljenje orožja v počitniški prikolici pet let zapora
kaznivo dejanje policija Kombi ljudje tihotapljenje migranti
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.