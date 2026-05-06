Sreda, 6. 5. 2026, 11.44

1 ura, 16 minut

Hrvaška policija po smrti štirih migrantov ob meji s Slovenijo išče tihotapca

Na. R., STA

hrvaška policija | Na Hrvaškem so letos prijeli za skoraj petino več tihotapcev migrantov kot lani. | Foto STA

Na Hrvaškem so letos prijeli za skoraj petino več tihotapcev migrantov kot lani.

Foto: STA

Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretić ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov – štirje od njih so umrli, dva pa sta bila poškodovana.

Na območju občine Netretić so v nedeljo pozno zvečer našli 13 tujih državljanov ter še štiri mrtve moške in dva huje poškodovana, ki so ju odpeljali v bolnišnico v Karlovcu. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško.

Eden od dveh poškodovanih okreva, drugega pa so v torek po navedbah bolnišničnega osebja zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja premestili na oddelek intenzivne nege. Ob sprejemu je bil med drugim dehidriran in podhlajen, imel pa je tudi udarnine.

Najverjetneje so se zadušili  

Migrante je ob meji s Slovenijo pustil tihotapec, ki jih je tja pripeljal z manjšim tovornim vozilom. V njem je bilo skupno 34 ljudi, je danes zjutraj za hrvaško javno radiotelevizijo HRT povedal vodja uprave za mejo hrvaškega notranjega ministrstva Zoran Ničeno. "Tovorni prostor je bil očitno premajhen za vse osebe v njem. Štiri osebe so najverjetneje umrle zaradi zadušitve," je dejal.

Policija pozna identiteto voznika in ga intenzivno išče. Kot je v torek povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović, ni hrvaški državljan. "Gre za zelo hudo kaznivo dejanje in zagotovo ne bomo odnehali pri iskanju osebe, ki smo jo identificirali," je še izjavil.

Policija je letos po besedah Ničena sicer prijela 326 tihotapcev migrantov in 53 pomagačev, kar je 17-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Namero za mednarodno zaščito je izrazilo 4.096 tujih državljanov, ki so poskušali nezakonito prečkati mejo, vendar je po prihodu v sprejemne centre za prosilce za mednarodno zaščito prošnjo dejansko vložilo le 391 ljudi.

