Pijan voznik avtobusa prevažal otroke

Policisti Policijske postaje Brežice so v četrtek zjutraj pri poostreni kontroli prevozov šolskih otrok ustavili voznika, ki je opravljal organiziran prevoz otrok. Izkazalo se je, da je vozil pod vplivom alkohola.

Voznika avtobusa so ustavili okoli 7. ure zjutraj in mu odredili preizkus z alkotestom. Ta je pokazal rezultat 0,14 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Po prihodu drugega voznika, ki je izpolnjeval pogoje za nadaljevanje prevoza, je avtobus z otroki nadaljeval pot.

Vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč, so znova opozorili policisti.

"Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, praviloma slabše zaznavajo dogajanje na cestah, zmanjša se njihova možnost predvidevanja in presoje, poveča pa se verjetnost povzročitve prometne nesreče. Pri vozniku, ki ima v krvi 0,5 promila alkohola, se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa kar osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Zato znova opozarjamo vse udeležence cestnega prometa, da alkohol in promet nista združljiva," so ob tem dogodku sporočili s Policijske uprave Novo mesto.