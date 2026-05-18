Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
10.30

Potres na jugu Kitajske zahteval žrtvi #video

V potresu z magnitudo 5,2, ki je davi stresel regijo Guangxi na jugu Kitajske, sta umrla najmanj dva človeka, več ljudi pogrešajo. V potresu se je porušilo več stavb, evakuirali so več kot sedem tisoč prebivalcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Potres je nekaj čez polnoč po lokalnem času stresel mesto Liuzhou v regiji Guangxi, je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Porušilo se je najmanj 13 stavb, evakuirali več tisoč ljudi

Porušilo se je najmanj 13 stavb, evakuirali so več kot sedem tisoč prebivalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Videoposnetki, ki jih je objavila državna televizija CCTV, prikazujejo ljudi, ki bežijo iz visokih stavb, in kupe ruševin uničenih domov.

Iskalne in reševalne akcije potekajo, oblasti pa opozarjajo na motnje v prometu.

