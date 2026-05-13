Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4.19 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,0. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa devet kilometrov severozahodno od Trebnjega.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Trebnjega in okoliških krajev, so še sporočili iz urada za seizmologijo na agenciji za okolje.