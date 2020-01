Močan potresni sunek pri Črnomlju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 7.48 zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Črnomlja, 80 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Črnomlja, Semiča, Metlike in okoliških krajev.