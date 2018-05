Močan dež poškodoval žičnice na Krvavcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močan dež je v sredo zvečer in ponoči povzročal težave na območju občine Cerklje na Gorenjskem. V vasi Grad je voda ogrožala več stanovanjskih objektov. Voda z naplavinami je poškodovala tudi cesto ter s kamenjem in zemljo delno zasula spodnjo postajo kabinske žičnice na Krvavec.

Ogled kraja dogodka in sanacija skupaj s pristojnimi interventnimi službami trenutno potekata, zato še ni jasno, kakšna je nastala škoda. Jasno pa je, da žičnice, ki bi po običajnem urniku obratovala od 14. do 20. ure, danes ne bodo mogli zagnati. Krvavec je še vedno dostopen, in sicer po cesti, ki pa ni poškodovana.

Ogled Krvavca za turiste ostaja nemoten

Tiste skupine turistov, ki so danes načrtovale obisk Krvavca, bodo tako tega vseeno lahko obiskale, saj na samem vrhu Krvavca neurje ni povzročilo težav.

So pa prostovoljni gasilci iz Cerkelj, z Zgornjega in Spodnjega Brnika, iz Lahovč, Zaloga in s Štefanje Gore imeli veliko dela v dolini. V vasi Grad je voda zaradi zamašenega mostu prestopila bregove, poplavila cestišče in tako začela ogrožati več stanovanjskih objektov.

Gasilci so vodo preusmerili s protipoplavnimi vrečami in s tem preprečili večjo škodo na objektih. S pomočjo gradbene mehanizacije jim je kmalu uspelo preusmeriti vodo nazaj v potok.

Zaradi škode bo okrnjena uporaba pitne vode

Gasilci so očistili meteorne jaške, cevi inceste. Občanu so pomagali pri dovajanju sveže vode v ribogojnico, komunalnemu podjetju pa pri čiščenju objekta za klorizacijo vode.

Zaradi nastale škode bo do preklica oskrba s pitno vodo v občini Cerklje motena. Lokalna cesta Grad-Štefanja Gora je na nekaterih mestih popolnoma neprevozna in bo med sanacijo zaprta, poročajo iz PGD Cerklje na Gorenjskem.

Dela so že v teku, poletna sezona je pred vrati

Najprej se bodo izvajalci direkcije za vode in cerkljanske občine lotili sanacije potoka in čiščenja ceste. Potem se bodo delavci RTC Krvavca lahko lotili tudi odkopavanja dvorišča in čiščenja spodnje postaje žičnice.

Takrat bo jasno, kakšna je nastala škoda. Vendar zaenkrat kaže, da so vitalni elementi kabinske žičnice ostali nepoškodovani. "Smo optimistični," je izpostavil Zupan in dodal, da so pristojne službe že aktivirale vse sile, da bi čim prej izvedli sanacijo.

Glede na scenarij, ki so si ga zadali, naj bi do vikenda z najnujnejšo sanacijo zaključili. "Delamo na tem, da bi bila sanacija čim prej končana, saj imamo na centru že poletno turistično sezono," je pojasnil Zupan.