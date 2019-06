Mladi gasilec, ki ga ekstremne razmere ne presenetijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski gasilci so pri svojem delu vajeni ekstremnih razmer, zato zanje poletne visoke temperature ne pomenijo težav. Tudi pri vajah in na tekmovanjih ne. In ravno pri zadnjem dosegajo vrhunske rezultate. Edini vadbeni stolp v Sloveniji, na katerem vadijo gasilci iz različnih društev, je postavljen v Radovljici. V poletnem času precej časa tam preživi tudi 19-letni Patrik Štefelin iz Begunj na Gorenjskem.