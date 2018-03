Ministrstvo bo prodalo 110 vojaških stanovanj

Ministrstvo za obrambo po velikem povpraševanju po odkupu službenih stanovanj v tem in prihodnjem letu načrtuje odprodajo približno 110 vojaških službenih stanovanj. Vsi dosedanji najemniki so zanimanje za nakup stanovanja, v katerem prebivajo, že lahko opredelili, je zapisano na spletni strani ministrstva.

V predlogu zakona o službi v Slovenski vojski, ki verjetno ne bo sprejet, je v 100. členu zapisano, da imajo pravico do odkupa službenega stanovanja pripadniki, ki so v Slovenski vojski zaposleni že več kot deset let, so hkrati več kot tri leta tudi najemniki službenega stanovanja in je to stanovanje zanje edino stanovanje.

Prav tako lahko za podaljšanje najemne pogodbe ali za nakup stanovanja zaprosi pripadnik, ki je do upokojitve delal na ministrstvu za obrambo, če to stanovanje njemu in njegovim družinskim članom, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, pomeni edino stanovanje.

Predloga zakona o obrambi in zakona o službi v Slovenski vojski sta obtičala v parlamentarni proceduri in najbrž ne bosta sprejeta, so zapisali na ministrstvu. Po obstoječih predpisih pa je zasedena stanovanja mogoče prodati le po metodi javne dražbe.

"V tem primeru moramo v javni objavi napisati, da je stanovanje zasedeno, in v primeru, ko najugodnejši ponudnik ni najemnik, mora kupec vstopiti v najemno pogodbo z enakimi pravicami in obveznostmi," so navedli.

Sprožili postopek

Na ministrstvu so že sprožili postopek za pripravo ekonomske upravičenosti prodaje stanovanj, ki so vključena v odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2018, ki ga je sprejel državni zbor, čemur bosta sledila ocenitev tržne vrednosti stanovanj in nato začetek postopka prodaje.

Vzporedno s prodajo izpraznjenih stanovanj bodo glede na izraženo zanimanje najemnikov prodajali tudi zasedena stanovanja. Pridobljena sredstva od prodaje stanovanj bodo namenili za nakup novih. Letos in prihodnje leto načrtujejo nakup 16 stanovanj.