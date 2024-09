Minister za vzgojo in izobraževanje poslal odstopno izjavo

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je v kabinet predsednika vlade poslal odstopno izjavo, so za STA potrdili v premierjevem kabinetu, kjer že pripravljajo obvestilo za DZ. Felda je sicer premierju Robertu Golobu svoj odstop pred tem sporočil ustno, premier pa je za njegovega naslednika že izbral Vinka Logaja.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je po torkovem srečanju koalicije sporočil, da je Felda odstop premierju podal ustno in da bo premier na to funkcijo predlagal dolgoletnega direktorja Zavoda RS za šolstvo Vinka Logaja. Kot je pojasnil Arčon, je Felda izrazil željo, da se vrne v akademske vode.

Z delom ministra naj ne bi bili zadovoljni tudi nekateri v koaliciji

Felda je na ministrsko mesto januarja 2023 prišel iz akademskih krogov, in sicer s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. V času svojega ministrovanja se je soočal s kritikami nekaterih stanovskih organizacij zaradi po njihovi oceni medlega dela in neupoštevanja stroke, z njegovim delom naj ne bi bili zadovoljni tudi nekateri v koaliciji.

Koalicijske partnerice so sicer med prednostne naloge, o katerih so se pogovarjale na vrhu koalicije minuli teden, kot "izjemno pomembno" uvrstile področje znanja. Temu bodo, kot je tedaj pojasnil premier, v prihodnjih mesecih namenili dodatno tako finančno kot zakonsko podporo. V torek pa so iz kabineta predsednika vlade sporočili, da je premier Golob koalicijskim partnerjem na sestanku "predstavil svojo vizijo kadrovskih sprememb s ciljem, da bo vlada uspešno in učinkovito uresničila zastavljene cilje, ki jih je dorekla na vrhu koalicije pretekli teden".

Premier je za naslednika Felde izbral Vinka Logaja

Premier je za naslednika Felde izbral Vinka Logaja, ki od leta 2014 vodi Zavod RS za šolstvo. Aktualni mandat je že njegov tretji, iztekel bi se mu poleti 2026, a je Logaj letos poleti napovedal predčasen umik s te funkcije. Na čelu zavoda ima polna pooblastila še do 30. septembra, medtem pa so že stekli postopki za razpis za novega direktorja.

Logaj je danes za STA povedal, da pogovori o prevzemu ministrske funkcije niso bili dolgi. "Moja takratna odločitev julija, da se upokojim, je bila resna in iz tega razloga sem tudi zaprosil za predčasno razrešitev," je dejal. Na pogovoru pri premierju je bil prejšnji teden, je dodal.

O prioritetah mandata razmišlja, vendar jih za zdaj še ne želi deliti z javnostjo. V javnosti so kot pereča področja med drugim izpostavljeni pomanjkanje kadra in nizke plače. Tudi sam jih prepoznava kot pereča. "Je pa še nekaj stvari, zagotovo, ki jih je treba nekje nastaviti, da bi se stanje na tem področju izboljšalo. Namreč kadra ni mogoče rešiti čez noč, zagotovo so potrebni širši sistemski ukrepi," je dejal.

Premier mora zdaj skladno s poslovnikom DZ v sedmih dneh obvestiti DZ o odstopu. Njegovo obvestilo se mora uvrstiti na dnevni red seje DZ najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila. Po seznanitvi poslancev z njegovim odstopom bo Feldi funkcija prenehala, delo pa bo nadaljeval na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Nato bodo stekli tudi postopki za imenovanje Logaja na funkcijo ministra za vzgojo in izobraževanje.