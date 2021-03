Mineva leto dni od prve smrtne žrtve covid-19 v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ljubljanskih Žalah bo danes ob 11. uri v parku Mihe Potočnika žalna slovesnost, s katero se bo Slovenija poklonila spominu na vse preminule zaradi covidne bolezni ter izrekla sožalje in sočutje svojcem. Žalni nagovor bo imel v imenu države predsednik republike Borut Pahor. Danes mineva leto dni od prve smrtne žrtve bolezni covid-19 v Sloveniji.

Slovesnosti se bodo udeležili tudi predsednik vlade Janez Janša, predsednik DZ Igor Zorčič in predsednik DS Alojz Kovšca, ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore pa bo blagoslovil vrbo, ki bo v znak žalovanja in življenja posajena v parku Žale, navaja STA.

Umrlo že skoraj štiri tisoč ljudi

Danes mineva leto dni, odkar je v Sloveniji preminula prva oseba z boleznijo covid-19. Doslej je pri nas po vladnih podatkih umrlo več kot 3.929 bolnikov s to boleznijo, med njimi večinoma starejših.

Žarišča okužb so bili zlasti domovi za starejše

Žarišča okužb so bili lani zlasti domovi za starejše, stanje pa se je začelo umirjati po začetku cepljenja proti covid-19 konec decembra. Stanovalci v domovih so bili skupaj z zaposlenimi v njih in najbolj izpostavljenimi zdravstvenimi delavci namreč prvi v vrsti za cepljenje, še piše STA.