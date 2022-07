Milan Kučan ne vidi povezave, zato bo šel ...

Pod Vršičem zadnjo julijsko nedeljo tradicionalno poteka slovesnost pred Rusko kapelico, ki so jo ruski vojni ujetniki med prvo svetovno vojno postavili v spomin na tovariše, ki so umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Letos je spričo vojne v Ukrajini načrtovan le kratek pietetni dogodek za člane in prijatelje Društva Slovenija-Rusija.

Dogodka naj bi se udeležili nekateri predstavniki gospodarstva, pa tudi bivši predsednik Milan Kučan, ki je za časnik Delo dejal, da ne vidi nobene povezave med poklonom umrlim pri kapelici in vojno v Ukrajini.

"Letos, še bolj kot v preteklih desetletjih miru, kapelica potrebuje ljudi, da v tišini prižgejo svečko ali položijo venec. Za duše umrlih pod plazom in proti vsem vojnam, nasilju, uničenju in okrutnosti, v katero pelje slepo sovraštvo. Za človečnost, strpnost in modrost. Za mir," so pred dogodkom zapisali pri Društvu Slovenija-Rusija.

Leta 2016 se je slovesnosti udeležil tudi Putin

Društvo, ki vsako poletje organizira slovensko-rusko srečanje, je že februarja obsodilo rusko agresijo na Ukrajino ter poudarilo, da Ruska kapelica pod Vršičem ostaja simbol miru in kulture spoštljivega spominjanja.

Že sinoči je bila v Kranjski Gori tradicionalna katoliška spominska maša, drugih dogodkov pa letos ne bo.

Običajno se je dogodka pri Ruski kapelici udeležilo več sto ljudi, med njimi številni vidni slovenski in ruski politični in gospodarski predstavniki. Leta 2016, ob stoletnici kapelice, je pod Vršič prišel tudi ruski predsednik Vladimir Putin.