Mednarodni dan gozdov: v središču povezanost zdravja ljudi in gozdov #video

Na današnji dan obeležujemo mednarodni dan gozdov, ki letos v ospredje postavlja povezanost zdravja gozdov in ljudi ter vlogo trajnostne skrbi za gozdove pri blaženju podnebnih sprememb. V okoljski organizaciji Focus so ob tem izpostavili pomen trajnostnega upravljanja in povečevanja gozdnih površin, predvsem pa ohranjanja primarnih gozdov.

Gozdovi pokrivajo skoraj tretjino kopenske površine in so dom več kot 80 odstotkom kopenskih vrst živali in rastlin. Poleg tega, da čistijo vodo in zrak, proizvajajo tudi kisik, so vir hrane in ohranjajo prst pred vplivi erozije ter jo ščitijo pred pregrevanjem, so ob mednarodnem dnevu, ki ga je za 21. marec leta 2012 razglasila Generalna skupščina ZN, spomnili v okoljski organizaciji Focus.

"Regulirajo temperaturo zraka in padavinski režim, ki nima vpliva samo na mikroklimo in lokalno vremensko dogajanje, temveč vpliva tudi na podnebje celotne regije," so še izpostavili.

Pomembna pa je tudi njihova vloga pri blažitvi učinkov podnebnih sprememb, saj delujejo tudi kot ponori ogljika. "Zmanjševanje stopnje deforestacije in degradacije gozdov ter na drugi strani trajnostno upravljanje in povečevanje gozdnih površin, predvsem pa ohranjanje primarnih gozdov, je zato ena izmed ključnih rešitev za podnebne spremembe in je bistvena za kakovost bivanja ljudi na Zemlji," je poudarila Nina Tome iz organizacije Focus.

Les je tudi gospodarsko pomemben

Poleg naštetega je gozd po navedbah ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano eden od stebrov obstoja številnih slovenskih kmetij, hkrati pa tudi prvi in ključni člen gozdno-lesne verige. Iz tega izhajajo tudi podpore programa razvoja podeželja gozdovom, gozdarstvu in predindustrijski predelavi lesa, ki so jih bile deležne kmetije ter podjetniki na podeželju. Ministrstvo je v okviru programa razvoja podeželja 2007–2013 in 2014–2020 podprlo različne investicije v gozdno-lesno verigo v višini 80 milijonov evrov, so navedli.

Novi strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 na področju gozdno-lesne verige na podlagi pozitivnih izkušenj predvideva nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov, kot so naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, naložbe v nakup mehanizacije in opreme za delo v gozdu, naložbe v predindustrijsko predelavo lesa, naložbe v ustanovitev skupin proizvajalcev, usposabljanje lastnikov gozdov ter sanacija gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme.

Tem ukrepom bodo dodali naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva, ohranjanje in vzdrževanje pasišč za prostoživeče rastlinojede živali ter usposabljanje gozdarskih svetovalcev.

Gozd nam čisti zrak, a je pogosta žrtev ujm

Po podatkih državnega statističnega urada je leta 2020 v Sloveniji hektar gozda v nadzemni in podzemni lesni masi v povprečju vezal devet ton ogljikovega dioksida. A slovenski gozdovi so v zadnjih letih pod udarom zaradi okrepljenih naravnih ujm. Na goriškem in komenskem Krasu je lansko poletje divjal največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Letos naj bi bila končana večina sečnje poškodovanih dreves, sočasno pa poteka tudi obnova s pogozdovanjem.

Po podatkih državnih statistikov so zaradi okoljskih razmer vse pogostejše tudi bolezni gozdnega drevja, kar se odraža tudi v strukturi sanitarne sečnje.

Leta 2021 je bil v Sloveniji delež sanitarnega poseka zaradi bolezni gozdnega drevja 19-odstoten ali za osem odstotnih točk večji kot leto prej. Največji del sanitarnega poseka (33 odstotkov) je bil opravljen zaradi pomnožitve podlubnikov (lubadarja), najmanjši del (17 odstotkov) pa zaradi drugih sanitarnih vzrokov.

Količina vseh lesnih zalog v gozdovih v Sloveniji je bila leta 2021 ocenjena na 364 milijonov kubičnih metrov ali 173 kubičnih metrov na prebivalca. Lesne zaloge v gospodarskih gozdovih obsegajo okoli 340 milijonov kubičnih metrov, v negospodarskih gozdovih pa okoli 25 milijonov kubičnih metrov.

Mariborski urbani gozd in čistilna akcija

V društvu Focus bodo letošnji mednarodni dan gozdov obeležili 25. marca, ko bodo skupaj z mariborsko mestno občino organizirali Dan za Stražun, posvečen urbanemu gozdu v Mariboru. Kot so sporočili iz društva, gre za prvega v nizu dogodkov, ki bodo del participativnega procesa za pripravo vizije upravljanja Stražuna.

Na ta dan bo od 10. ure potekala čistilna akcija, hkrati pa bodo vsi občani in občanke imeli možnost sodelovati na posvetu, kjer bodo lahko predstavili svoja mnenja in predloge za prihodnost Stražuna.

Akcija za pomladitev gozdov

Z letošnjim mednarodnim dnevom gozdov pa sovpada tudi datum četrte vseslovenske prostovoljske akcije sadnje dreves Pomladimo gozdove 2023, ki jo organizirajo Slovenski državni gozdovi (SDG). Kot so spomnili v SDG, je namen akcije v prvi vrsti širiti zavest o pomenu gozda, ki ga želimo pustiti za seboj v čim boljšem stanju. Sadnjo mladih dreves bodo v soboto izvajali na Kočevskem v bližini vasi Polom, nad Lovrencem na Pohorju, v Smrečju pri Bohorju in v Mošah pri Medvodah.

Ob tem so navedli, da bodo posadili okoli sedem tisoč sadik različnih drevesnih vrst, ki jih bodo zagotovili tudi ob pomoči podpornikov akcije. Posebnost letošnje akcije pa je, kot so poudarili, da bodo semena drevesnih vrst sadili tudi na površini v bližini Renč na goriškem Krasu, ki jo je prizadel lanski obsežni požar.