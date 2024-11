Medicinska sestra umrla le dva tedna po uporabi zdravila za hujšanje

Oseminpetdesetletna Susan McGowan je približno dva tedna pred smrtjo, 4. septembra letos, prejela dve majhni injekciji tirzepatida, zdravila za hujšanje, znanega pod blagovno znamko Mounjaro, ki ga proizvaja farmacevtski gigant Eli Lilly.

A nurse’s death has been linked to a weight loss drug which is approved for use on the NHS.



Read more here ⬇️https://t.co/emSvRsuTfw pic.twitter.com/gopodwwdUJ — The Telegraph (@Telegraph) November 8, 2024

V mrliškem listu, ki ga je na ogled dobil tudi BBC, piše, da je McGowan umrla zaradi odpovedi več organov, septičnega šoka, pankreatitisa, kot eden od vzrokov za smrt pa je navedena tudi uporaba tirzepatida.

O poskusih hujšanja je razpravljala s prijatelji

McGowan je več kot 30 let delala kot medicinska sestra v univerzitetni bolnišnici Monklands v Airdrieju. O svojih poskusih hujšanja je pogosto razpravljala s tesnimi prijatelji in sodelavci.

Potem ko je raziskala Mounjaro in poiskala zdravniški nasvet, je kupila recept prek registrirane spletne lekarne. Zdravilo običajno stane med 150 in 200 funti za štiritedensko zalogo in ga je mogoče kupiti v katerikoli registrirani lekarni v Združenem kraljestvu.

Po drugi injekciji je čutila hude bolečine v želodcu

Nekaj ​​​​dni po drugi injekciji je začela doživljati hude bolečine v želodcu in slabost, zato je odšla na urgentni center v Monklandsu, kjer so se njeni kolegi borili, da bi ji rešili življenje.

Nečakinja Jade Campbell je za BBC povedala, da je bila njena teta prijazna, radodarna in živahna. "Susan je vedno imela malo več kilogramov, vendar nikoli ni imela zdravstvenih težav. Ni jemala nobenih drugih zdravil. Bila je zdrava."

Zdravniki so Campbell povedali, da ledvice njene tete ne delujejo pravilno. Nekaj ​​dni kasneje je padla v komo in njeni organi so začeli odpovedovati. "Bilo je tako hitro," je dejala.

Tirzepatid je eno iz skupine zdravil za hujšanje. Zdravilo temelji na semaglutidu in s posnemanjem GLP-1 poskrbi, da smo manj lačni. Regulatorna agencija za zdravila in zdravstvene izdelke (MHRA) ga je leta 2023 odobrila za uporabo kot pomoč pri hujšanju v Združenem kraljestvu. To je vključevalo tudi uporabo v sistemu NHS, čeprav je zdravilo trenutno predpisano le za majhno število bolnikov v sistemu NHS.