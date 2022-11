Med Koprom in Ribnico

Na nedeljskih treh referendumih so med 88 volilnimi okraji vsi trije zakoni (o RTV, o dolgotrajni oskrbi in o vladi) glede na odstotke največ podpore dobili v volilnem okraju Koper I. Na drugi strani so vsi trije omenjeni zakoni najmanj podpore dobili v volilnem okraju Ribnica - Dobrepolje.

Po trenutnih podatkih državne volilne komisije (DVK) je za zakon o RTV glasovalo 62,8 odstotka (441.783 glasov), proti pa 37,2 odstotka (261.725 glasov) volivcev. Volilna udeležba je bila 42,09-odstotna. Volivci so torej zakon prepričljivo podprli. Glede na referendumsko zakonodajo, ki določa kvorum, bi bil zakon zavrnjen, če bi bila večina volivcev proti in bi hkrati proti zakonu glasovala vsaj petina vseh volivcev – to je vsaj 338.869 volivcev. To seveda velja za vse tri zakone, o katerih so volivci odločali v nedeljo.

Volivci so podprli zakon v vseh osmih volilnih enotah

Največ volivcev je podprlo zakon v volilni enoti Ljubljana Center, in sicer 67,19 odstotka, proti jih je bilo 32,78 odstotka. Najmanj podpore je imel zakon v volilni enoti Ptuj: za je bilo 55,89 odstotka volivcev, proti pa 44,11 odstotka.

Zakon o RTV podprli v 79 volilnih okrajih

Poglejmo še izide na ravni volilnih okrajev. Od 88 volilnih okrajev je zakon dobil podporo v 79 okrajih, proti so bili volivci le devetih volilnih okrajev. Največ podpore je zakon o RTV dobil v volilnem okraju Koper I. Tu je za glasovalo 80,3 odstotka volivcev, proti pa 19,7 odstotka. Sledi volilni okraj Ljubljana Moste - Polje 2: 79,3 odstotka za, proti 20,7 odstotka.

Na tretjem mestu je okraj Ljubljana Šiška 1, kjer je zakon podprlo 78,85 odstotka volivcev, proti pa jih je bilo 21,15 odstotka. Četrti je volilni okraj Hrastnik - Trbovlje: 78,84 za, proti pa 21,16 odstotka. V prvo peterico glede na podpora zakonu o RTV se je uvrstil še volilni okraj Ljubljana Bežigrad 2. Tu je zakon podprlo 77,87 odstotka volivcev, proti pa jih je bilo 22,13 odstotka.

Kot že omenjeno, zakon ni dobil podpore v zgolj devetih volilnih okrajih. Najmanj volivcev je podprlo zakon v volilnem okraju Ribnica - Dobrepolje, in sicer je za glasovalo 40,37 odstotka volivcev, proti pa jih je bilo 59,63 odstotka. Sledi Škofja Loka 2, kjer je za zakon glasovalo 43,9 odstotka volivcev, proti 56,1 odstotka volivcev. Na tretjem mestu je volilni okraj Ptuj 1: 45,69 za, proti pa 54,31 odstotka volivcev.

Zakon o dolgotrajni oskrbi

Poglejmo še podatke za zakon o vladi in zakon o dolgotrajni oskrbi. Podprlo ga je 62,23 odstotka volivcev (437.149 glasov), proti pa jih je bilo 37,78 odstotka (265.381 glasov). Volilna udeležba je dosegla 42,06 odstotka, torej je bila nekoliko manjša kot pri referendumu o zakonu o RTV. Vsak volivec se je namreč sam odločal, ali bo glasoval glede vseh treh zakonov ali pa le glede dveh oziroma samo enega).

Tudi pri zakonu o dolgotrajni oskrbi so volivci podprli zakon v vseh osmih volilnih enotah. Največ volivcev je zakon podprlo v volilni enoti Postojna: 66,6 odstotka. Proti jih je bilo 33,4 odstotka. Najmanj podpore je imel zakon v volilni enoti Ptuj. Tu je za zakon glasovalo 55,94 odstotka, proti pa 44,06 odstotka volivcev.

Zakon o dolgotrajni oskrbi podprli v 76 volilnih okrajih

Na ravni volilnih okrajev so zakon podprli volivci v 76 volilnih okrajih, proti pa so bili v 12 volilnih okrajih. Tudi pri zakonu o dolgotrajni oskrbi je med volilnimi okraji na prvem mestu Koper I. Tu je za zakon glasovalo 80,31 odstotka volivcev, proti pa jih je bilo 19,69 odstotka.

Najmanj podpore je imel zakon v volilnem okraju Ribnica - Dobrepolje, kjer je za zakon glasovalo 41,18 odstotka volivcev, proti pa 58,82 odstotka.

Zakon o vladi

Najmanj podpore med tremi zakoni, o katerih so v nedeljo odločali volivci, je imel zakon o vladi, a tudi pri tem zakonu je več volivcev zakon podprlo, kot jih je glasovalo proti. Zakon je podprlo 56,65 odstotka volivcev (397.540 glasov), proti jih je bilo 43,35 odstotka (304.238 glasov). Volilna udeležba je bila 42,05-odstotna, torej najmanjša med vsem tremi referendumi.

Tudi ta zakon je imel večinsko podporo v vseh osmih volilnih enotah. Najbolj se je odrezal v volilni enoti Postojna, kjer je za zakon glasovalo 61,84 odstotka volivcev, proti pa je bilo 38,16 odstotka volivcev. Najmanj podpore je imel zakon v volilni enoti Ptuj. Tukaj je zakon zmagal zelo tesno: podprlo ga je 50,85 odstotka, proti pa je glasovalo 49,15 odstotka volivcev.

Zakon o vladi podprli v 67 volilnih okrajih

Na ravni volilnih okrajev je zakon dobil podporo v 67 volilnih okrajih, zakon pa so volivci zavrnili v 21 volilnih okrajih. Največ volivcev je zakon podprlo v volilnem okraju Koper I, in sicer 75,09 odstotka. 24,91 odstotka jih je glasovalo proti. Sledita volilna okraja Hrastnik - Trbovlje (74,13 odstotka za in 25,87 odstotka proti) in Ljubljana Moste - Polje 2 (73,6 za in 26,4 proti).

Med volilnimi okraji, kjer je večina volivcev glasovala proti zakonu o vladi, je najmanj volilne podpore zakon dobil v volilnem okraju Ribnica - Dobrepolje. Tu je bilo 36,64 odstotka volivcev za in 63,36 odstotka proti. Sledi volilni okraj Škofja Loka 2: 38,3 odstotka za in 61,7 odstotka proti. Na tretjem mestu je volilni okraj Ivančna Gorica: 40,83 odstotka za in 59,17 odstotka proti.