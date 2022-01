Med deseterico najmočnejših potnih listov tudi slovenski

Podjetje Henleyjev indeks potnih listov temelji na ekskluzivnih podatkih Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov. Od leta 2006 redno spremljajo potne liste različnih držav in med njimi izbirajo tiste, ki so za potnike najbolj "prijazni" oziroma jim omogočajo potovanje v največ držav. Tudi slovenski potni list je med močnejšimi. Uvrstili so ga na deseto mesto, z njim pa lahko potujemo v 181 držav.

Indeks ne upošteva začasnih omejitev, povezanih z epidemijo, zato lahko, če pustimo ob strani trenutni dejanski dostop do potovanj, imetniki japonskih in singapurskih potnih listov brez vizuma potujejo na 192 destinacij, kar je 166 destinacij več kot afganistanski državljani, ki so se znašli na dnu indeksa in lahko dostopajo le do 26 držav, piše CNN.

Na drugem mestu sta potna lista Južne Koreje in Nemčije, ki omogočata potovanje na 190 destinacij. Na tretjem mestu so Finska, Italija, Luksemburg in Španija. Njihovi potni listi omogočajo potovanje na 189 destinacij.

Države EU kot običajno prevladujejo na vrhu seznama, pri čemer so se Francija, Nizozemska in Švedska povzpele za eno mesto in se pridružile Avstriji in Danski na četrtem mestu. Z njihovimi potnimi listi je mogoče odpotovati na 188 destinacij. Irska in Portugalska sta na petem mestu, njuni potni listi omogočajo potovanje v 187 držav.

Združene države in Združeno kraljestvo, ki so bili leta 2014 na prvem mestu, zdaj, poleg Švice, Norveške, Belgije in Nove Zelandije, zasedajo šesto mesto.

Na sedmem mestu imamo Avstralijo, Kanado, Češko, Grčijo in Malto, vzhodnoevropske države pa sestavljajo preostalih deset najboljših. Madžarska in Poljska sta se povzpeli na osmo mesto, Litva in Slovaška na deveto mesto.

Na desetem mestu pa je tudi slovenski potni list, s katerim je mogoče odpotovati v 181 držav. To mesto zasedata tudi baltski državi Latvija in Estonija.

Epidemija povečala razlike med bogatejšimi in revnejšimi državami

Iz najnovejšega poročila je razvidno, da je pojav različice omikron konec lanskega leta osvetlil naraščajočo ločnico v mednarodni mobilnosti med bogatejšimi in revnejšimi državami, kar kaže na stroge omejitve, uvedene predvsem proti afriškim državam, ki jih je generalni sekretar združenih narodov Antonio Guterres opisal kot "potovalni apartheid".

Brez pandemije se je splošna raven svobode potovanja v zadnjih nekaj desetletjih močno povečala. V podjetju Henley Passport Index so leta 2006 ugotovili, da lahko posameznik v povprečju obišče 57 držav, ne da bi mu bilo treba vnaprej pridobiti vizum. Danes je ta številka 107 – skoraj dvakrat večja.

Vendar pa opozarjajo, da te nove svoboščine uživajo predvsem potniki iz Evrope, Severne Amerike in bogatejših azijskih držav, medtem ko lahko imetniki potnih listov iz držav, kot so Angola, Kamerun in Laos, vstopijo v le približno 50 držav.

Potni list je instrument, ki vpliva na družbeno neenakost

Christian H. Kaelin, predsednik Henley & Partners in ustvarjalec koncepta indeksa potnih listov, pravi, da bo odpiranje migracijskih kanalov ključnega pomena za okrevanje po pandemiji.

"Potni listi in vizumi so med najpomembnejšimi instrumenti, ki vplivajo na družbeno neenakost po vsem svetu, saj določajo priložnosti za globalno mobilnost," je poudaril H. Kaelin in dodal, da meje, znotraj katerih smo rojeni, in dokumenti, ki jih imamo pravico imeti, niso nič manj arbitrarni kot barva naše kože.

Ob tem je poudaril, da morajo premožnejše države spodbujati pozitivno notranjo migracijo, da bi pomagale prerazporediti in uravnotežiti človeške in materialne vire po vsem svetu.

Najboljši potni listi leta 2022



1. Japonska, Singapur (192 destinacij)



2. Nemčija, Južna Koreja (190 destinacij)



3. Finska, Italija, Luksemburg, Španija (189 destinacij)



4. Avstrija, Danska, Francija, Nizozemska, Švedska (188 destinacij)



5. Irska, Portugalska (187 destinacij)



6. Belgija, Nova Zelandija, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo, Združene države (186 destinacij)



7. Avstralija, Kanada, Češka, Grčija, Malta (185 destinacij)



8. Poljska, Madžarska (183 destinacij)



9. Litva, Slovaška (182 destinacij)



10. Estonija, Latvija, Slovenija (181 destinacij)

Najslabši potni listi leta 2022

Potniki nekaterih držav po svetu lahko lahko s svojimi potnimi listi in brez vizuma vstopijo v manj kot 40 držav.

104. Severna Koreja (39 destinacij)



105. Nepal in palestinska ozemlja (37 destinacij)



106. Somalija (34 destinacij)



107. Jemen (33 destinacij)



108. Pakistan (31 destinacij)



109. Sirija (29 destinacij)



110. Irak (28 destinacij)



111. Afganistan (26 destinacij)