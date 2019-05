Maturanti bodo v slovenskih mestih opoldne zaplesali četvorko

Maturanti bodo danes točno opoldne znova zaplesali četvorko na ulicah slovenskih mest in se tako poslovili od srednješolskih klopi. Ob spremljali Straussove melodije se bodo zavrteli tudi po nekaterih drugih evropskih mestih. Maturantski paradi, ki se bo v 19. izvedbi odvila le v Ljubljani, se bo letos prvič pridružil Next Level Festival.

V Ljubljani se bodo pod belimi dežniki maturanti zavrteli na Maturantski paradi v organizaciji Plesne šole Urška Pro. Na Slovenski cesti jih bosta predvidoma nagovorila ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik republike Borut Pahor.

Pod okriljem PZS bo plesalo več kot 20 tisoč plesalcev v sedmih državah

Pod okriljem Plesne zveze Slovenija (PZS) in njenim projektom European Quadrille Dance Festival (EQDF) bodo četvorko plesali v Litiji, Kočevju, Novem mestu, Črnomlju, Sevnici, Šentjerneju, Mirni, Novi Gorici, Tolminu, Ajdovščini, Postojni, Sežani, Idriji, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Lendavi in na Ptuju.

V tujini bodo pod okriljem PZS in projekta EQDF plesali v mestih na Slovaškem, Srbiji, Madžarskem, Severni Makedoniji, Črni gori in na Kosovu. Skupno bo pod okriljem PZS plesalo več kot 20 tisoč plesalcev na 49 lokacijah v sedmih državah, je povedal koordinator projekta EQDF Rudi Kocbek. Projekt EQDF sicer obstaja od leta 2005 in je rezultat dogodkov, ko je plesna šola Urška registrirala Maturantsko parado kot svojo blagovno znamko. Maturantje v Sloveniji tako od leta 2005 plešejo na ulicah mest v organizaciji različnih plesnih šol in v okviru različnih projektov.

Maturanti se bodo s četvorko poslovili od srednješolskih klopi. Foto: Bojan Puhek

Temeljno sporočilo projekta plesne zveze je promocija plesa, zato je udeležba za vse dijake brezplačna, so zapisali na spletni strani. Drugače je s četvorko v Ljubljani. Tisti, ki se plesnih korakov niso učili pri Plesni šoli Urška Pro, so morali za udeležbo na paradi plačati deset evrov. Četvorko bodo plesali tudi v Mariboru in Ljutomeru, v ponedeljek pa bo tradicionalni maturantski sprevod in četvorka Gimnazije Kranj in srednjih šol iz Kranja, Strahinja, Radovljice in Jesenic.

Na festivalu pričakujejo več kot 25 tisoč obiskovalcev

Največji sinhroni ples na svetu se je že devetkrat vpisal v Guinessovo knjigo rekordov, prvič leta 2001, in je do danes povezal več kot pol milijona maturantov in maturantk v več evropskih mestih. Organizatorji Maturantske parade upajo, da jim bo letos uspelo preseči rekord v plesanju največje četvorke na eni lokaciji, saj bo parada v 19. izdaji prvič potekala le v Ljubljani, so sporočili iz agencije Gig.

Maturantska zabava v Ljubljani se bo s Slovenske ceste preselila na Gospodarsko razstavišče, kjer bodo na festivalu na prostem Next Level nastopili Big Foot Mama, Kingston, King Foo, Lumberjack, Atlas Erotika, pevka Senidah in didžej Mike Vale.

Organizatorji na festivalu pričakujejo več kot 25 tisoč obiskovalcev. Tudi zato, ker se bodo letos na Gospodarskem razstavišču zbrali mladi iz vseh slovenskih regij. Organizatorji so vsem, ki se bodo pripeljali iz drugih mest, omogočili polovično ceno povratne vozovnice za vlak, so še navedli v agenciji Gig.

Na ministrstvu za zdravje so skupaj z inšpekcijskimi službami, policijo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter nevladnimi organizacijami spodbudili maturante, naj četvorko odplešejo brez alkohola in drugih opojnih snovi ter tako slovo od srednješolskih dni ohranijo v najlepšem spominu.