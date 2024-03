Matjaž Han: EU potrebuje ambicioznejšo industrijsko politiko

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na srečanju izpostavil, da so odnosi med državama odlični, na gospodarskem področju pa imata državi še številne priložnosti za krepitev sodelovanja. Zato je pozdravil obisk irskega ministra na Gospodarski zbornici Slovenije.

Ministra sta sicer spregovorila tudi o evropskih temah, predvsem o prihodnji industrijski politiki in delovanju skupnega trga EU. Oboje je namreč ključno za gospodarski razvoj EU in držav članic.

EU potrebuje ambicioznejšo industrijsko politiko

Glede prihodnje industrijske politike sta izpostavila, da EU potrebuje novo, ambicioznejšo industrijsko politiko, kar je pomembno tako z vidika strateške neodvisnosti kot tudi nujnega povečanja konkurenčnosti EU v svetu. "EU mora zmanjšati regulacijo in obremenitve industrije ter narediti vse, da bodo podjetja industrijsko proizvodnjo prenašala nazaj v Evropo," je poudaril minister Han.

Ministra sta se ob tem strinjala, da se EU trenutno sooča z več problemi, ki šibijo evropsko gospodarstvo. Med njimi sta izpostavila slabo delovanje kapitalskih trgov in pomanjkanje tveganega kapitala, predvsem za nova in rastoča podjetja, slabo demografsko sliko in pomanjkanje delovne sile, kar močno hromi industrijo. Minister Han je poudaril tudi nujnost prožnejših in enotnejših pravil državnih pomoči, ki so pomembne za spodbujanje evropske industrije, obenem pa tudi odpravo nepotrebnih upravnih in administrativnih bremen za gospodarstvo.

Irski minister: EU se je preveč zanašala na gospodarstva tretjih držav

Irski minister za poslovanje, zaposlovanje in maloprodajo Neal Richmond je dejal, da se je EU v zadnjem desetletju preveč zanašala na gospodarstva tretjih držav, kar se je izkazalo za nestrateško. Meni, da se mora EU osredotočiti na svoje prednosti in priložnosti. Tako mora več sredstev vlagati v usposabljanje kadrov na novih področjih, kot so digitalizacija, umetna inteligenca in nove tehnologije. Povečati mora vlaganja v raziskave in razvoj, digitalizacijo in robotizacijo, vesoljske tehnologije ter obenem povečati dostopnost do različnih oblik kapitala, predvsem tveganega.

Han je ob tem izpostavil, da Slovenija, ki je tretja najbolj industrijska država v EU, pomembno vlogo pripisuje energetsko intenzivnim industrijam, vesoljskemu sektorju, avtomobilski industriji, digitalnim tehnologijam, farmacevtski industriji in biotehnologiji.

Za boljši turizem je potrebna vzpostavitev redne letalske povezave med državama

Irska je sicer uvrščena na seznam trgov priložnosti za slovenska podjetja. Potencial po krepitvi poslovnega sodelovanja obstaja na področjih visokih, sodobnih in zelenih tehnologij, kot so obnovljivi viri energije in energetsko učinkovite tehnologije. Poleg tega pa tudi na področjih umetne inteligence in kibernetske varnosti, gozdarstva in lesne industrije, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, zelene predelave in krožnega gospodarstva, obnovljivih virov energije, avtomobilske industrije in e-mobilnosti, kreativnih industrij, prometa in logistike ter zdravstva.

Ministra sta poleg tega izpostavila močan potencial na področju turizma, za izkoristek katerega pa je potrebna vzpostavitev redne letalske povezave med državama, zato oba ministra podpirata kakršnekoli pogovore o vzpostavitvi linije med Slovenijo in Irsko. Irski turisti namreč povprašujejo po aktivnem oddihu v naravi in zdraviliškem turizmu, kar ponuja Slovenija.