Kongres NSi, na katerem se je zbralo 337 delegatov, čaka odločitev o novem vodstvu. Še pred predstavitvijo kandidatov Jerneja Vrtovca in Antona Hareja je ob slovesu s čela NSi zbrane nagovoril aktualni predsednik Matej Tonin. Ozrl se je na čas v vrhu NSi, ob tem pa poudaril, da se umika, ker ne želi biti ovira pri nastanku desnosredinske vlade.

Tonin je v nagovoru zbranim na kongresu ob slovesu z vrha stranke potegnil črto čez sedem let predsedovanja NSi in se članstvu zahvalil za izkazano zaupanje. Kot je ob tem priznal, zadanega cilja desetih poslanskih mandatov ni izpolnil, tudi zaradi taktičnih napak, zlasti v kampanji pred parlamentarnimi volitvami 2018, na katere je stranko prvič popeljal kot predsednik.

V zadnjem mandatu na čelu stranke pa je bila po njegovih besedah v stranki "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka", da prvaka SDS Janeza Janše ne bo več podprl za predsednika vlade. Zadnjemu se je sicer v današnjem govoru zahvalil za korektno sodelovanje v vladi. Ob tem pa je izpostavil tudi opravljeno delo ministrov NSi v tretji Janševi vladi.

Tonin meni, da je bil napačno razumljen

Tonin je sicer danes pojasnil, da je besede o nesodelovanju NSi v vladi pod vodstvom Janše izrekel, da bi sprožil procese, ki bi lažje pripeljali do cilja desnosredinske vlade po naslednjih volitvah. Verjame namreč, da ta pot vodi zgolj prek prenove slovenske desnice.

"Očitno moja prizadevanja niso bila razumljena na tak način. Morda za to še ni bil pravi čas," je ocenil. Zato ne želi biti ovira pri morebitnem nastanku desnosredinske vlade, je dejal.

Kaj Tonin pravi o lestvicah javnega mnenja?

Prepričan je tudi, da se NSi, ki v času njegovega predsedovanja nikoli ni pozabila na temeljne vrednote, prebuja. Meni, da je stranka tudi v dobri finančni kondiciji, nasledniku pa jo predaja tudi v solidni politični kondiciji. "V politiki je včasih tako, da 5,3 odstotka lahko pomeni, da si heroj, lahko pa tudi govorijo, da si na robu propada. Odvisno od političnega konteksta," je ob tem komentiral očitke o stagniranju in drsenju navzdol na lestvicah javnega mnenja.

Z novo močjo

Ob predsedniku stranke bodo delegati danes volili še šest članov izvršilnega odbora ter po pet članov nadzornega odbora in razsodišča stranke. Kongres pa bo zaznamoval tudi 25-letnico delovanja stranke. Na kongresu, ki so mu nadeli slogan Z novo močjo, pa NSi pogleduje tudi že v svojo prihodnost in prihajajoče parlamentarne volitve.

Nekdanja predsednica stranke Ljudmila Novak je pred kongresom poudarila, da bo njen glas danes prejel Vrtovec, saj ima že obstoječo politično funkcijo. Na vprašanje o vstopu v koalicijo s SDS je odvrnila, da je v slovenskem prostoru preveč preračunavanja, katera stran bo zmagala, in premalo dogovarjanja, "kaj bomo storili za Slovenijo". Prepričana je, da svetnikov ni ne na desnem ali levem političnem polu, zato mora biti NSi svobodna pri izbiri morebitnih koalicijskih partnerjev, če bo to stranki omogočilo uresničiti svoj program.

Cigler Kralj bi odslovil premierja Roberta Goloba in njegovo vlado

Da si stranka ne more dovoliti izključevanja, temveč si mora prizadevati združiti desnosredinske politike in odsloviti "škodljivo" vlado premierja Roberta Goloba, meni vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Pred začetkom kongresa je navedel, da v stranki sledijo odločitvi Vrtovca, da se v NSi ukvarjajo sami s sabo in krepijo stranko. "O političnem povezovanju, morebitnem vstopu v vlado in tako naprej se bomo pogovarjali po volitvah, ko je tudi čas za to. Zdaj moremo prepričati čim več volivcev," je zatrdil. Prepričan je, da se mora NSi na volitve podati s svojo listo.

Kongres pa je danes v videonagovoru pozdravil tudi vodja Evropske ljudske stranke (EPP), katere del je NSi na evropskem političnem parketu, Manfred Weber ter poslanca EPP Pekka Toveri in Adrian Vazquez Lazara, ki sta gosta današnjega kongresa.