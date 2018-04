Mariborski župan prvič v zgodovini storil kaj takega #video

Danes je bil povsem navaden delovni ponedeljek, a le za tiste, ki so ga v resnici preživeli na delovnem mestu. Številni so izkoristili možnost dopusta, s čimer so si zagotovili vsaj šest, največ pa deset prostih dni v kosu. Sodeč po praznih cestah in ulicah ter osamljenih parkih, je možnost mini počitnic izkoristila večina ljudi.