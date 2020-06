Maribor: duhovniku odvzeli naziv častnega občana

Mariborski mestni svetniki so soglašali s predlogom za odvzem naziva častni občan mesta Maribor Ottokarju Kernstocku. Ta naziv mu je mesto podelilo leta 1909, odvzem pa je predlagala Stranka mladih - Zeleni Evrope ter ga utemeljila z razlago, da je bil ta duhovnik in pesnik "glasnik nacizma" in "utemeljitelj te ideologije".

"Gre za človeka, ki je med drugim zapisal 'bolje črne ruševine kot slovenski Maribor'. Gre za nekoga, ki je celo življenje spodbujal rasno nestrpnost, ki je želel, da se iz Maribora vse, kar je slovenskega, izseli ali na kakšen drugačen način izgine. Gre za osebo, ki je napisala hvalnico kljukastemu križu," je na ponedeljkovi seji mestnega sveta, na kateri so odločali o tem, po poročanju STA povedal predstavnik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič.

Poudaril je, da je s tem imenovanjem "omadeževano" tako pomembno priznanje, kot je naziv častni občan mesta, zato se mu ne zdi pošteno do preostalih prejemnikov tega naziva, da se Ottokar Kernstock uvršča mednje.

Duhovnik Ottokar Kernstock je med drugim zapisal 'bolje črne ruševine kot slovenski Maribor'. Foto: StLA Na "osupljivo dejstvo, da ima ta človek še vedno naziv častni občan mesta Maribor", je Jurišič naletel ob odprtju dokumentarne razstave Boj in trpljenje v Muzeju narodne osvoboditve Maribor jeseni lani. "Ne gre za revizijo zgodovine, saj ne bomo sklepali o ničnosti odločitve iz leta 1909, ampak sprejeli sklep o odvzemu naziva častnega občana, ki bo stopil v veljavo z dnem sprejema," je pojasnil.

Zagovarjal in razširjal je rasizem in agresivni nacionalizem

Ottokar Kernstock (1848-1928) je bil rojen v Mariboru in tu je tudi preživel otroštvo, preden se je njegova družina preselila v Gradec v Avstriji. Kot izhaja iz dokumentacije Muzeja narodne osvoboditve Maribor, je pesnil, zagovarjal in razširjal rasizem in agresivni nemški nacionalizem. Ti svetovni nazori so razvidni že v njegovih najzgodnejših delih, ki so nastala že veliko pred propadom monarhije.

Mariborski mestni svetniki so se ob obravnavi Jurišičevega predloga večinsko strinjali, da se Kernstocku odvzame naziv častni občan Maribora. "Maribor kot mesto sprejemanja, odprtosti in strpnosti - ki pa se ustavi pri strpnosti do nestrpnih - si ne zasluži tako slabega pečata. V luči nekaj poskusov oživljanja nemškurstva je čaščenje takega ultrafašista ali prvega fašista med Mariborčani in zaničevalca slovenske identitete na slovenskih tleh absolutno nedopustno. Mislim, da lahko brez slabe vesti odločimo, da se popravi ena velika zgodovinska krivica," je dejal mestni svetnik SMC Branislav Rajić.

Proti pa je bil predstavnik liste Arsenovič za Maribor Aljaž Bratina. "Zame je predlog revizija zgodovine. Pred 120 leti so bili neki drugi časi, neki drugi ljudje, ki so odločali tako, kot pač so. Če bi mi danes odločali, bi odločili drugače. A zgodovina nas uči, da je rušenje spomenikov, čiščenje nekih takšnih političnih zadev za nazaj izredno tvegano," je dejal.

Svetniki ostro proti širjenju nestrpnosti

Mestni svetniki so po poročanju STA sprejeli tudi sklep, s katerim so izrazili "ostro nasprotovanje slehernemu širjenju rasne, verske, narodne ali kakršnekoli druge nestrpnosti in pozvali vse organizatorje koncertov in lastnike prireditvenih prostorov, da ne prirejajo koncertov izvajalcev, ki so javno znani po zagovarjanju ali širjenju sovraštva".

Ta sklep se navezuje na nedavno razveljavitev prepovedi koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona v Mariboru, čeprav predlagatelj sklepa Jurišič pojasnjuje, da gre za splošno stališče. "Ne postavljamo se nad ministrstvo ali upravno enoto. Glede na to, da Mestna občina Maribor tu ni stranka v postopku, v sklepu o tem ne govorimo, se mi pa zdi prav, da jasno povemo, da koncerti, ki spodbujajo nestrpnost, v Mariboru niso dobrodošli," je pojasnil.