Marca na letni ravni 5,4-odstotna inflacija

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin marca na letni ravni v povprečju zvišale za 5,4 odstotka, k rasti cen pa so najbolj vplivale podražitve naftnih derivatov. Javnofinančni primanjkljaj je lani znašal 2,705 milijarde evrov ali 5,2 odstotka BDP. Bruto dolg je dosegel 74,7 odstotka BDP in se je relativno znižal za 5,1 odstotne točke BDP, je danes objavil državni statistični urad.

Podražitev naftnih derivatov je imela največji vpliv na inflacijo na letni ravni. Bencin se je podražil za 30,3 odstotka, dizelsko gorivo za 29,5 odstotka, tekoča goriva pa za 12,1 odstotka. Nižja cena elektrike za 29,8 odstotka je sicer inflacijo ublažila za eno odstotno točko.

Pri deflaciji v mesečni primerjavi so ključno vlogo imele nižje cene električne energije. Ta se je zaradi začasne oprostitve plačila določenih prispevkov pocenila kar za 38,9 odstotka, je sporočil državni statistični urad.

Javnofinančni primanjkljaj 5,2 odstotka BDP

Javnofinančni primanjkljaj je lani znašal 2,705 milijarde evrov ali 5,2 odstotka BDP, kar je 961 milijonov evrov manj, kot je znašal leta 2020.

Primanjkljaj podsektorja centralna država je lani znašal 2,944 milijarde evrov, druga dva sektorja pa sta ustvarila presežek. Lokalna država ga je ustvarila v višini 60 milijonov evrov, skladi socialne varnosti pa 178 milijonov evrov.

Prihodki celotnega sektorja so bili za 11,9 odstotka višji kot leta 2020, davčni prihodki so se zvišali za 14,2 odstotka, prihodki od socialnih prispevkov pa za 8,3 odstotka.

Izdatki sektorja so bili za 6,1 odstotka višji, od tega socialna nadomestila in podpore za šest odstotkov, sredstva za zaposlene 8,3 odstotka in vmesna potrošnja 10,4 odstotka. Po visoki rasti v letu 2020 so se izdatki za subvencije lani zmanjšali za 591 milijonov evrov.

Bruto dolg je dosegel 74,7 odstotka BDP in se je relativno znižal za 5,1 odstotne točke BDP.

Bruto dolg sektorja država je konec leta 2021 znašal 38,858 milijarde evrov ali 74,7 odstotka BDP. V primerjavi s koncem leta 2020 se je nominalno zvišal za 1,435 milijarde evrov.

V zadnjem lanskem četrtletju je sektor država ustvaril 648 milijonov evrov primanjkljaja, kar je predstavljalo 4,6 odstotka BDP. Rast skupnih prihodkov države je bila za 10,8 odstotne točke višja od rasti skupnih izdatkov države.

Februarja brezposelnih okoli 42.000 oseb

Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila februarja 4,1 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot januarja in za 1,3 odstotne točke manj kot februarja lani. Statistični urad ocenjuje, da je bilo februarja brezposelnih okoli 42.000 oseb.

Med brezposelnimi osebami, starimi od 15 do 74 let, je bilo februarja 48 odstotkov moških in 52 odstotkov žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila 3,6-odstotna, med ženskami pa 4,6-odstotna, je danes sporočil statistični urad.

Kot so še navedli, gre pri mesečnih ocenah anketne brezposelnosti za eksperimentalno statistiko, ki je ocenjena z modelom, zato je manj zanesljiva.