Manj regij v rdeči fazi, a nekatere številke so spodbudne

Tedenski prirast po regijah. Primerjava med 27. in 18. januarjem. Slika: covid-19.sledilnik.org

Epidemija je v Sloveniji še vedno v polnem razmahu, je na današnji novinarski konferenci dejala vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović.

V primerjavi s preteklim tednom, ko je število okužb, glede na pretekle tedne, padalo, vendar ne več tako hitro kot v tednu od 11. do 17. januarja, se število dnevnih okužb znova zvišuje.

Teža okužb od starejših k mlajšim

Ponedeljkove številke so bile še malenkost nižje kot 18. januarja, torkove in sredine pa so že bile višje.

Čeprav je dnevno potrjenih okužb več, pa je še vedno dober signal, da se zmanjšujeta število hospitaliziranih oseb in število oseb v intenzivni negi, pa še naprej pada število aktivnih primerov.

Kot je dejala Beovićeva, se je teža okužb s starejšega dela populacije premika na mlajše. K temu je prispevala velika prekuženost stanovalcev v domovih za starejše, kjer jih je veliko prebolelo bolezen, ob tem pa je bilo tudi veliko smrti.

Sedem regij v rdeči fazi

Trenutno je po zadnjih podatkih v Sloveniji sedem regij v rdeči fazi. To so gorenjska, primorsko-notranjska, osrednjeslovenska, savinjska, pomurska in koroška regija, ki sicer po številu okuženih izpolnjuje pogoje za oranžno fazo, vendar mora biti izpolnjen tudi pogoj, da je hospitaliziranih manj kot tisoč bolnikov.

V obalno-kraški in zasavski regiji je vlada zaradi poslabšanja epidemioloških razmer sprejela odločitev, da zaostri ukrepe. Regiji sta iz rdeče prešli v črno fazo, ministrstvo pa je šolam v teh regijah že poslalo okrožnico, da s prihodnjim tednom zapirajo vrata in prehajajo na izobraževanje na daljavo, vrtci pa bodo delovali v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo.

Prav tako se zapirajo specializirane prodajalne z otroškim programom, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles, ki so odprte v preostalih sedmih statističnih regijah. V črni fazi so poleg omenjenih dveh regij še jugovzhodna, goriška in posavska regija.

Danes bo vlada tudi odločala, ali bi v dveh regijah, ki sta se iz rdeče znova "preselili" v črno fazo, zaprli šole. Neuradno bi se lahko šole zaprle s prihodnjim tednom. Več tukaj.

Zemljevid znova bolj rjavkast

Tedenski prirast po regijah kaže rast okužb v zadnjih dneh. Če je bil pretekli teden zemljevid na Covid-19 Sledilniku večinoma obarvan zeleno, kar je kazalo na padec števila okuženih, so določene občine znova bolj rjavkaste barve, kar kaže na porast okužb.

Najvišji tedenski prirast beležijo v občinah Kobarid, Gornji Petrovci, Markovci in Solčava.

Pri spodnjem zemljevidu je treba izbrati zavihek Tedenski prirast.