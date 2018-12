MANIJA PO AKCIJAH: Eksplozivna rast cen akcij podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kanabisa

Posredniška hiša Fortrade vsem bralcem Siol.net ponuja ekskluzivno priložnost, da med prvimi na svetu trgujejo s ceno akcij (tako imenovani CFD) podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kanabisa. Poleg edinstvene priložnosti za trgovanje s trenutno najbolj iskanimi akcijami je Fortrade za vse bralce pripravil poseben vodnik Trije koraki za trgovanje s ceno akcij kanabis podjetij, ki ga lahko prevzamete tukaj.

Spodaj je podrobnejši pregled rasti cen akcij kanabis podjetij od 30. oktobra do 2. novembra letos:

Tudi Evropejci želijo kos te pogače. Dansko podjetje StenoCare je namreč prejšnji teden dalo svoje delnice na borzni seznam, s čimer je postalo prvo podjetje v Evropi, ki je unovčilo zanimanje vlagateljev v industriji marihuane. Cena akcije tega podjetja se je potrojila, odkar se je 26. oktobra prvič pojavilo na dansko-švedski borzi.

Ob legalizaciji marihuane kanadska vlada upa, da bo dobila velik del pogače na trgu, ki naj bi po poročilu Deloitte znašal od 4,9 do 8,7 milijarde dolarjev na leto. Posel, povezan z marihuano, se je znatno povečal tudi v Kaliforniji. Po BDS Analytics bo licencirana prodaja marihuane letos verjetno dosegla 3,4 milijarde dolarjev. Zakonita prodaja predstavlja le majhen del ocenjenega celotnega potencialnega povpraševanja po kanabisu v Združenih državah Amerike, ki se giblje od 50 do 55 milijard dolarjev, vključno s povpraševanjem na črnem trgu.

Fortrade v Veliki Britaniji avtorizira in regulira FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

CFD-ji so kompleksni instrumenti in nosijo visoko raven tveganja borzne izgube denarja zaradi uporabe finančnega vzvoda. 86,59 odstotka maloprodajnih računov vlagateljev izgubi denar s tem ponudnikom. Premisliti morate, ali razumete, kako deluje CFD in ali si lahko privoščite visoko tveganje izgube denarja. Lahko izgubite ves denar, sicer ne več, kot imate na računu za trgovanje. Ti izdelki mogoče ne bodo primerni za vse kliente, zato morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa tudi neodvisen nasvet. Ta material ne predstavlja ne ponudbo, ne povpraševanje, ne transakcije glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema kakršnekoli odgovornosti ne za katerokoli uporabo teh komentarjev ne za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Ni nobenega zagotovila in jamstva glede točnosti ali popolnosti teh podatkov, zato vsaka oseba, ki se ravna v skladu z njimi, to dela popolnoma na lastno odgovornost.