Madžarska za mednarodni dan spomina na žrtve komunizma

"Komunistične diktature so tragični del skupne zgodovine človeštva, in ne samo zaradi števila ubitih ljudi," je pojasnil madžarski vodja diplomacije Peter Szijjarto.

Ti režimi so več sto milijonov ljudi fizično in psihično uničili, generacije pa so se znašle v brezupnih razmerah, je poudaril madžarski zunanji minister. "Ne moremo dopustiti relativizacije komunističnih zločinov na mednarodni ravni ter odvratnih in brezobzirnih poskusov prirejanja zgodovine," je dejal Szijjarto.

Madžarska za razglasitev mednarodnega dne spomina na žrtve komunizma

Madžarska vlada je že začela pripravljati predlog resolucije Generalne skupščine Združenih narodov, s katero bi razglasili mednarodni dan spomina na žrtve komunističnih režimov, je povedal madžarski minister. Izrazil je upanje, da bo generalna skupščina resolucijo o tem sprejela na zasedanju septembra prihodnje leto.

Napovedal je, da bo o tem že prihodnji teden govoril s kolegi iz držav višegrajske četverice. Želi si, da bi decembra na zasedanju v Bruslju o tem razpravljali tudi zunanji ministri Evropske unije.