Maček Čiči ima težave s kilogrami: obožuje piščanca, škampe in tortilje #video

Pretiravanje s hrano in posledična debelost nista težava le pri ljudeh, vse bolj so na udaru tudi ljubljenčki: psi, mačke, hrčki. Predstavljamo vam debelušnega mačka Čičija, ki bolj kot vse na svetu ljubi hrano. Kakšne so posledice in kako pomembna tržna niša je postala dietna hrana za domače ljubljenčke?

Video: Planet TV

Maček Čiči obožuje piščančje meso, škampe in tortilje. Priboljške in brikete zmaže kot za šalo. Njegova teža pa je vsaj trikrat previsoka. Star je devet let in ima zdaj med 14 in 15 kilogramov.

Shrambo si zna odpreti tudi sam

Rediti se je začel pri enem letu, takoj po kastraciji. Čeprav so že večkrat poskušali z dietno hrano, se Čiči ne da. Če je lačen, si zna shrambo odpreti tudi sam. Zjutraj tako dobi hrano iz pločevinke, brikete in še kakšno salamo iz hladilnika. Popoldne je njegov jedilnik podoben.

Debelim mačkam grozi sladkorna bolezen

Foto: Planet TV Čiči ima srečo, da pri takšni teži nima težav z zdravjem, je dejal njegov veterinar

Leonard Baričevič.

"Pri mačkah se to izraža predvsem kot težava s pojavnostjo kakšnih obolenj, kot je sladkorna bolezen. Na zdravljenju imamo trenutno mačko, ki se zdravi, ker je bila predebela in je naglo shujšala, ker ni jedla, zaradi tega pa ima težave z jetri," razlaga veterinar.

Kilogrami ga ovirajo tudi pri gibanju

Čičija pa kilogrami ovirajo pri gibanju, tudi umiva se težko, zato mu pri tem pomagajo lastniki.

Vsaka tretja mačka je že predebela, smo slišali pri veterinarju. In kaj v tem primeru lahko storijo lastniki? Veterinar svetuje, da ne glede na to, da nas živali izsiljujejo, da nas prosijo za hrano, poskušamo omejiti količino priboljškov in hrano prilagoditi glede na njihovo aktivnost in na težo.

Če se teža ne zmanjša, je treba poskusiti z dietno hrano. Te je na trgovinskih policah vse več. In čeprav so nekatere mačke nagnjene k debelosti, smo skrbniki vedno tisti, ki lahko kaj spremenimo, je dejal veterinar. Če se odločimo za hujšanje, pa mora biti to počasi in postopoma.

Najdebelejša mačka na svetu je živela v Avstraliji, tehtala je 21,3 kilograma, preminila pa je v starosti 10 let in 4 mesece zaradi težav z dihanjem.