Logar in Di Maio za tesno sodelovanje v boju proti novemu koronavirusu

Zunanji minister Anže Logar se je danes v Rimu sestal z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiem. Ministra sta govorila o pandemiji bolezni covid-19. Zavzela sta se za nadaljnje tesno sodelovanje med državama pri soočanju s pandemijo in poudarila potrebo po redni koordinaciji na ravni EU, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Na drugem srečanju v manj kot treh tednih sta Anže Logar in Luigi Di Maio izpostavila pomen sodelovanja in obveščanja med državama pri soočanju s pandemijo novega koronavirusa. Od 15. junija so odpravljene omejitve pri prehajanju meje za državljane obeh držav. Sogovornika sta se strinjala, da je treba redno spremljati epidemiološke trende doma in v drugih državah ter se sorazmerno odzivati, da bi preprečili ponovni izbruh epidemije, poroča STA.

Kot so še navedli na zunanjem ministrstvu, sta sogovornika izmenjala tudi stališča glede epidemioloških razmer v tretjih državah, predvsem v neposredni soseščini EU. Zavzela sta se za nadaljnje tesno sodelovanje med državama pri soočanju s pandemijo in poudarila potrebo po redni koordinaciji na ravni EU.

Predaji Narodnega doma bosta prisostvovala tudi Pahor in Matarella

Logar je v pogovorih izpostavil tudi vprašanje zastopanosti slovenske manjšine v italijanskem parlamentu. Poudaril je velik in simbolni pomen slovesnosti ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, ki bo potekala 13. julija v Trstu in se je bosta udeležila tudi oba zunanja ministra. To bo izjemen dogodek v procesu sprave med obema narodoma, so zapisali na MZZ. Podpisu dokumenta, s katerim bo Narodni dom prešel v last slovenske manjšine v Italiji, bosta prisostvovala tudi predsednik republike Borut Pahor in njegov italijanski kolega Sergio Matarella.

Na področju evropskih zadev je Logar z Di Maiem in italijanskim ministrom za evropske zadeve Vincenzom Amendolo izmenjal mnenja o predlogu večletnega finančnega okvirja EU in novega instrumenta za okrevanje. Z ministrom Amendolo sta se strinjala, da je treba instrument čim hitreje sprejeti.

Vodja slovenske diplomacije je predstavil tudi prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU ter 18-mesečni program tria Nemčije, Portugalske in Slovenije. Amendola je Sloveniji obljubil vso podporo pri predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021, so sporočili z zunanjega ministrstva. Italijanski zunanji minister je bil na obisku v Sloveniji 6. junija. Takrat je Logar napovedal skorajšnje odprtje meje z Italijo po umiritvi izbruha koronavirusa, kar se je nato zgodilo 15. junija, še poroča STA.