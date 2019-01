LMŠ odpira postopek za evidentiranje kandidatov za evropske volitve

Prvak LMŠ in premier Marjan Šarec je v povezavi z morebitnim oblikovanjem skupne liste s SMC in SAB poudaril, "da se ve, kdo je tudi na domačih volitvah dobil največ glasov".

Član izvršnega odbora Branko Kralj po srečanju ni želel komentirati morebitnih imen kandidatov. "Dokler ne bo postopek končan, o imenih ne moremo govoriti," je po srečanju dejal Kralj.

Prav tako član izvršnega odbora ni želel spregovoriti o vsebini sprejetih izhodišč za pogovore s SMC in SAB, drugima slovenskima članicama evropskih liberalcev (Alde) ali morebitnem skupnem nastopu. "Dokler bodočim partnerjem tega ne sporočimo, tega ne bi sporočali prek medijev," je pojasnil Kralj in menil, da se bodo pogovori začeli v prihodnjih dneh.

Šarec: Ve se, kdo je na domačih volitvah dobil največ glasov

Kralj tako ni komentiral izjave predsednika LMŠ in premierja Marjana Šarca, ki je kot pogoj za sodelovanje s SMC in SAB poudaril, "da se ve, kdo je tudi na domačih volitvah dobil največ glasov". Iz tega se lahko sklepa, da bi bil nosilec kandidatne liste iz njihove stranke.

O morebitnih kandidatih za evropske poslance iz vrst LMŠ ni veliko govora. V sredinem pogovoru na Škrabčevi domačiji je premier napovedal, da bodo priložnost dali tudi novim ljudem. O morebitnem skupnem nastopu je dejal, da "ne bo tragedije", kakorkoli se bodo pogovori odvili. LMŠ, SMC in SAB so sicer že izkazale interes za morebitno sodelovanje in oblikovanje skupne kandidatne liste na majskih volitvah v Evropski parlament.

Tudi druge stranke so v začetku leta pospešile aktivnosti za majske volitve. V nekaterih je bolj pestro in so že razkrile nekaj imen, ki bodo na kandidatnih listah, na primer v SD in NSi. Tudi v drugih strankah se pripravljajo na oblikovanje list ter programov, med drugim v SDS, DeSUS, Levici in SNS.