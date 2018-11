Ljubljanska šola za državljane sveta

Ni nujno, da je šola neprijetna obveznost, ki bi se ji vsak učenec rad izognil za vsako ceno. V mirnem okolju ljubljanske soseske blizu središča stoji šola z vrtcem, kjer otroci razvijajo pozitiven odnos do učenja. In to v dvojezičnem okolju, kar je v današnjem globaliziranem svetu izjemnega pomena.

Otrok, ki se v najzgodnejšem obdobju vključi v spodbudno okolje, bo zelo zgodaj učenje sprejel kot nekaj prijetnega. Pomembno je, da so vzgojitelji v tem obdobju pripravljeni otroke s pozitivnim zgledom pospremiti na pot odkrivanja socialnih veščin in osamosvajanja.

Pouk v dveh jezikih

Ljubljanska mednarodna vrtec in šola IES Ljubljana International School (International Education Systems) otrokom zagotavljata unikatno izkušnjo v dvojezičnem mednarodnem okolju – izobraževanje namreč poteka v angleščini in slovenščini. Od tretjega leta v učni proces vključujejo tudi nemški jezik.

Pri najmlajših dan poteka z dvema vzgojiteljema, ki uporabljata vsak po en jezik, na razredni stopnji pa učitelji učno snov podajajo pol dneva v enem in pol dneva v drugem jeziku. Na ta način otroci vso snov usvojijo v obeh jezikih in se v teh tudi znajo izražati.

Šola je primerna tudi za otroke, katerih materni jezik ni noben od jezikov, v katerih poučujejo.

Prednosti dvojezičnega učenja: - krepi paralelno izobraževanje in izražanje v dveh ali več jezikih, - krepi naravni tok misli v več jezikih, - spodbuja otroke k uporabi vseh jezikov, ki se jih učijo, - otroci se hkrati naučijo več in hitreje v svojem maternem jeziku, - je dobra podlaga za hitrejše usvajanje tretjega, četrtega in preostalih jezikov, - prispeva k razvoju močnega zavedanja o raznolikosti kultur in širi njihova obzorja o okolju, v katerem otroci živijo.

Otroci, vzgojeni v dvo- ali večjezičnem okolju, se bolje osredotočijo, hitreje in bolje sodelujejo med različnimi aktivnosti, so bolj ustvarjalni, imajo dobre akademske rezultate, imajo bolje razvito logično mišljenje, boljše analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov. Tudi njihova domišljija je bogatejša, lažje krepijo samozaupanje in zaupanje v druge ter se lažje prilagajajo novim razmeram, ljudem in dogodkom.

Šolski program, ki ustreza zelo visokim standardom

IES je mednarodno izobraževalno podjetje, ki pripravlja strukturiran študijski program za predšolsko izobraževanje vse tja do študija na univerzitetni ravni.

Nekatere njihove ustanove, med njimi je tudi ljubljanska, imajo naziv svetovne šole IB, kar pomeni, da so pridobili avtorizacijo izvajanja programa International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP). Program IB je mednarodno priznan in uveljavljen program vsepovsod po svetu. Razširjen je do devetnajstega leta starosti, univerze po svetu pa ga priznavajo kot izredno učinkovit in uspešen program.

Ciljna usmeritev programa je pomagati otroku razviti kompetence mednarodne miselnosti, ustvarjalnost, pomaga mu odrasti v prebivalca sveta z močnim kritičnim mišljenjem, sposobnostjo reševanja težav in sočutjem do drugih. Je zabaven, zanimiv in dosleden.

Šole in vrtci organizacije IES se nahajajo po celotnem Združenem kraljestvu, celinski Evropi, Južni Afriki in Združenih državah Amerike

Vrtec in mala šola: od 11. meseca do petega leta

Program vrtčevske skupine do tretjega leta temelji na slovenskem učnem programu, vsak dan pa preživijo tudi v družbi naravnega angleškega govorca, ki se z njimi igra ter jih vodi prek raznolikih umetniških, ustvarjalnih, glasbenih in gibalnih aktivnosti.

Osredotočajo se na posameznega otroka kot pomembnega člana skupnosti in spremljajo njegovo rast v vseh vidikih učenja in razvoja. Spodbujajo otrokovo kreativnost in neodvisnost.

Za starše, ki razmišljajo o vpisu otrok v njihovo šolo in vrtec, organizirajo brezplačni preizkusni dan – enodnevno integracijo in seznanitev z načinom dela v skupini.

Šola: od petega leta dalje

Izvajajo dvojezični program, kar pomeni, da v razredu poučujejo v angleškem in slovenskem jeziku. Vse predmete poučujejo v enakem razmerju. Šolarji se trikrat tedensko učijo tudi nemškega jezika. Učenci šole IES se naučijo komunicirati, poslušati, brati ter pisati v slovenščini in angleščini.

Poleg dvojezičnega pouka se šola IES lahko pohvali tudi zaradi spodbudnega učnega okolja in sposobnosti, ki jih otroci vzporedno razvijajo.

V mirnem okolju blizu središča mesta

Mednarodni vrtec in šola IES Ljubljana International School že s svojo umestitvijo v prostor spodbujata otrokovo kreativnost in neodvisnost. Pri njih vlada prijetno vzdušje, ki v kombinaciji z predanimi učitelji zagotavlja dobro počutje tako otrok kot odraslih.

Z metodo učenja prek poizvedovalnih tem in s spodbujanjem raziskovanja pri otrocih vzbudijo. Radoveden otrok pa je kot spužva – znanje srka brez napora, usvaja najrazličnejše spretnosti, predvsem pa s tem razvija zelo pozitiven odnos do učenja.

Šola IES otrokom daje prostor, podporo in motivacijo za raziskovanje, saj se na ta način uspešno razvijajo v državljane sveta.

Vsako leto večja

Povsem jasno je, zakaj se šola IES vsako leto poveča za ves razred otrok. V letošnjem šolskem letu so odprli najvišji, četrti razred. "V prihodnosti načrtujemo odpiranje novih razredov, vse do končane osnovne šole," je povedala ravnateljica šole Katharine Knott, ki vedno rada poudari, da prav vsi njihovi otroci pravijo, da se z veseljem učijo in da imajo šolo zelo radi.