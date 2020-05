Ljubljančani kradli v Kranju

V Kranju so kriminalisti obravnavali tri Ljubljančane, ki so osumljeni tatvine več predmetov iz trgovine.

Opazili so jih, ko so na parkirišču z veliko zavzetostjo v avtomobil pospravljali več kosov orodja, pri nadzoru pa zanje niso imeli ne računov ne druge lastniške dokumentacije, so sporočili s PU Kranj.

Pri njih so kriminalisti našli tudi še več drugih predmetov, za katere prav tako niso znali pojasniti izvora, čeprav so bili povsem novi. Predmete so kriminalisti zato zasegli. Za orodje so že našli lastnika, o preostalih stvareh (britvice, avtomobilske preproge in predplačniške telefonske kartice) pa še zbirajo obvestila, so še sporočili.