Levica vložila pobudo za takojšen umik slovenskih vojakov iz Afganistana

Ob tem so v sporočilu za javnost ponovili svoje stališče, da se mora vlada pred kakršnokoli nadaljnjo napotitvijo vojske v Afganistan ali katerokoli drugo državo predhodno posvetovati z državnim zborom. Pri glasovanjih znotraj struktur Nata v zvezi z vojaškimi misijami in operacijami pa mora zagovarjati ustavno določene politike miru in nenasilja.

Delovanje Nata in Slovenske vojske ne pripomoreta k miru

Ob tem so v utemeljevanju pobude navedli, da delovanje Nata in Slovenske vojske v Afganistanu ne pripomore k vzpostavitvi trajnega miru, saj ta ne more biti vsiljen od zunaj.

Opozarjajo na podatke ZN, po katerih so sile Nata in afganistanske vojske lani ubile rekordno število civilistov. Navajajo rekordno število beguncev in notranje razseljenih, število ljudi pod pragom revščine ter z omejenim dostopom do hrane in vode.

Opozarjajo tudi, da Afganistan preskrbuje več kot 90 odstotkov svetovne proizvodnje heroina. Afganistanska vojska in sile Nata pa rastočo proizvodnjo opijskega maka zavestno dopuščajo, saj bi poseg pomenil še močnejši upor prebivalstva, ki že tako živi v revščini, so zapisali.

"Slovenija je pomagala soustvarjati pekel v Afganistanu. Od leta 2004 je vojaško prisotna kot pomožna milica, ki deluje v okviru ameriških okupacijskih sil. To nas je do danes stalo približno 60 milijonov evrov," so še zapisali v sporočilu za javnost.