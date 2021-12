Letos v Slovenijo "uvozili" pet tujih zdravnikov

Ministrstvo za zdravje je v letošnjem letu prejelo 34 vlog za priznanje poklicne kvalifikacije za zdravnike iz tretjih držav, pet so jih odobrili. Od lani prejetih 42 vlog pa so jih do zdaj odobrili osem, so za STA pojasnili na ministrstvu. Z določitvijo zgornje meje števila ponudb za delo v Sloveniji je skladno z interventnim zakonom, ki je začel veljati pred desetimi leti, omogočen hitrejši postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tretjih državah.

Pogoj za vstop v postopek po interventnem zakonu je ponudba za delo izvajalca zdravstvene dejavnosti v Sloveniji in objavljena odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Sloveniji za posamično koledarsko leto, ki jo izda minister za zdravje, in določa maksimalno število ponudb za določene profile. Ministrstvo število določi glede na potrebe izvajalcev zdravstvenih storitev.

Predlani zgornja meja pri 130

Predlani je bila zgornja meja števila ponudb za delo zdravnikov iz tretjih držav 130, od tega 55 za zdravnike s področja družinske medicine. Število mest so na ministrstvu zvišali po opozorilih družinskih zdravnikov o obremenjenosti in napovedi kolektivnih odpovedi.

Za lansko leto je ministrstvo na podlagi pozivov zdravstvene dejavnosti zaradi kadrovske vrzeli na področju družinske medicine po morebitni zaposlitvi zdravnikov iz tretjih držav določilo mogočih 70 mest za družinske zdravnike iz tretjih držav od 257, kot je bila določena zgornja meja števila ponudb za delo zdravnikov, zdravnikov specialistov in doktorjev dentalne medicine.

Prejeli 42 vlog

Prejeli so jih 42, do zdaj jih je bilo odobrenih osem, od tega ena s področja družinske medicine. Trije postopki so končani zaradi ustavitve postopka ali zavrženja, 31 pa jih še rešujejo, so navedli za STA.

Zgornjo mejo števila ponudb za delo zdravnikov iz tujine v Slovenijo so določili pri 281 mestih, od tega 72 za specialiste družinske medicine. Prejeli so 34 vlog, med drugim za interno medicino, anesteziologijo, dentalno medicino, ginekologijo, epidemiologijo, oftalmologijo, družinsko medicino, ortopedijo, urgentno medicino, splošno kirurgijo, pediatrijo, radiologijo in otorinolaringologijo. Do zdaj so jih odobrili pet, 26 jih je še v postopku, trije so končani zaradi ustavitve ali zavrženja.

Od uveljavitve interventnega zakona so bile od izvajalcev zdravstvene dejavnosti izdane ponudbe za zaposlitev zdravnikov specialistov družinske medicine še za leto 2011 (11 ponudb) in za leto 2012 (sedem ponudb).