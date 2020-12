Leto izzivov: brez teh slovenskih prostovoljcev bi bilo težje

Leto 2020 je bilo za vse nas polno izzivov. Hkrati je bilo to tudi leto, ko smo spoznali, da nas, ko stopimo skupaj, nič ne more ustaviti. Več kot 80 prostovoljcev je priskočilo na pomoč slovenskim hmeljarjem in tako pokazalo, da srčnost ljudi premika gore. In daje upanje. Hvala . To je beseda, ki pove največ. Iz srca.

Ko je kriza, se je treba odzvati

Slovenci smo večkrat dokazali, da razumemo stisko najbližjih in še več – zelo hitro znamo priskočiti na pomoč. Popolnoma nesebično in prostovoljno. O tem priča tudi velika akcijska zgodba letošnjega leta. Spoznajte srčne posameznike Laško.

To so vsi tisti posamezniki, ki so združili moči in solidarno priskočili na pomoč slovenskim hmeljarjem.

Najprej spomladi, ko so se naša življenja prvič postavila na glavo. Aprila je namreč na slovenskih hmeljiščih pomemben mesec, saj je to čas za sajenje hmelja. Ker so takrat izredne razmere onemogočile delo več kot 800 tujim sezonskim delavcem, ki vsako leto pomagajo pri pripravi hmeljišč, je bilo treba poiskati hitro pomoč. Pridelek je bil ogrožen.

Laško je takoj začutilo stisko pridelovalcev in organiziralo dvodnevno prostovoljno delovno akcijo. Poklicali so poslovne partnerje, vrhunske športnike in sodelavce. Rokave je zavihalo kar 80 prostovoljcev, ti so pod skrbnim vodstvom hmeljarjev na šestih kmetijah v Savinjski dolini okopavali zemljo in poganjke hmelja speljevali na vrvice.

Spomladi je 80 prostovoljcev Laško opravilo kar 1.250 ur prostovoljnega dela.

S tem so poskrbeli, da je savinjski hmelj tudi letos pravočasno dozorel, nekaj mesecev pozneje so svojo pomoč ponudili že drugič in pobrali hmelj, ki so ga pomagali posaditi.

Posebna steklenica kot prisrčna zahvala

Iz hmelja, ki je nastal, zahvaljujoč nesebičnim prostovoljcem, so v Pivovarni Laško zvarili posebno polnitev Zlatoroga, ki je posvečena nesebičnemu značaju vseh, ki so solidarno priskočili na pomoč. Kar 2.500 hektolitrov piva smo napolnili v več milijonov stekleničk, prve so najprej dostavili vsem sodelujočim. Leta 2021 pa bodo te edinstvene stekleničke dostopne v lokalih po Sloveniji. Preprosto, a jasno sporočilo na njihovih etiketah, ki so jih natisnili na recikliran papir, pa pove vse. HVALA.

Hvala. Posebna legendarna polnitev Zlatoroga.