Lekarniška zbornica: Čeprav maske niso obvezne, so v lekarnah nujne

Število okužb s covid-19 v Sloveniji vztrajno raste, v ponedeljek so jih potrdili skoraj tri tisoč. Posvetovalna skupin za covid-19, z epidemiologom Mariom Fafanglom na čelu, nošenje zaščitnih mask na javnih prostorih trenutno le priporoča. Maske so sicer obvezne v nekaterih zdravstvenih, v lekarniški zbornici pa opozarjajo, da je maske treba nujno nositi tudi v lekarnah.

"Čeprav uporaba zaščitnih mask na javnih krajih ni obvezna, je skladno s Priporočili za zaščito zdravja v trenutni epidemiološki situaciji covida-19, maske treba nujno uporabiti tudi v lekarnah," so zapisali v sporočilu za javnost.

"V lekarnah se zavedamo, da je uporaba maske za nekoga lahko tudi obremenjujoča ali neprijetna, vseeno pa ta ukrep ne posega tako močno v življenje posameznika, kot doprinese k zaščiti lastnega zdravja in zdravja drugih," pa je pojasnila Potočnik Benčičeva.

V lekarne prihajajo preverjat, ali so res okuženi s covid-19

Kot je še pojasnila v zadnjem času opažajo, da vse več okuženih z virusom SARS-CoV-2 prihaja v lekarne preverjati, ali je njihov izvid res pozitiven, ali pa po zdravila in druge izdelke. "Vse, ki so okuženi, ali pa samo sumijo, da so zboleli za covidom-19, pozivamo in prosimo, da ne hodijo v lekarne, in da zdravila, teste za samotestiranje ali druge izdelke zanje prevzame zdrava oseba. Vse ostale pa, da si ob vstopu v lekarno razkužijo roke in uporabijo zaščitno masko," je še opozorila predsednica lekarniške zbornice.

Posvetovalna skupina poleg nošenja zaščitnih mask v javnih prostorih priporoča pravilno umivanje in razkuževanje rok, prezračevanje prostorov, higieno kašlja, cepljenje s poživitvenim odmerkom in delo od doma. V primeru znakov okužbe oseba ostane doma in za nadaljnja navodila pokliče izbranega ali dežurnega zdravnika.