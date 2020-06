Kozlovičeva napovedala pospešitev pri gradnji nove sodne palače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je po današnjem srečanju s predsednikom Višjega sodišča v Ljubljani Antonom Panjanom povedala, da je vlada v četrtek uvrstila projekt nove sodne stavbe med pomembne investicije. Postopke pri projektu, ki tečejo že dlje časa, bodo zdaj skušali pospešiti in tudi najti sredstva.

Po njeni oceni je treba veliko narediti tudi na področju digitalizacije. Na ministrstvu so naredili akcijski načrt, da bi vsa sodišča opremili z ustreznimi video in drugimi napravami. Začrtane naloge naj bi ob tesnem sodelovanju s sodišči izpeljali do konca leta, je po poročanju STA napovedala ministrica.

Po uvedbi e-spisa pa bodo po njenih besedah tudi na kazenskem področju dosegli, da po prostorih sodišč ne bo več škatel s spisi.

Glede teženj po vzpostavitvi specializiranega sodišča za kazenske zadeve bo treba po njenih besedah narediti analize, kako postopati v tem primeru. Glede vprašanja storilcev z duševnimi težavami, za katere že težko zagotavljajo ustrezne namestitve in sta ga s Panjanom danes prav tako načela, pa je napovedala, da se bodo znova sestali z različnimi deležniki, med njimi z varuhom človekovih pravic, in se pogovorili o vprašanju namestitev teh oseb po koncu postopka.

Višje sodišče v Ljubljani je po besedah njegovega predsednika med epidemijo covida-19 delalo nemoteno. Ministrica je pri tem pojasnila, da so bili zastoji le tam, kjer ni bilo mogoče izpeljati narokov.

Izrazil je zadovoljstvo, da je ministrica obiskala sodišče, in upanje, da se bodo še večkrat sestali. Taki sestanki so namreč nujni, je poudaril.

Na novinarsko vprašanje glede zadeve Novič, ki bo zastarala še letos, pa se je strinjal, da so zastaralni roki lahko problematični. Pri obsežnih postopkih namreč lahko nastopi časovna stiska. Sodišče pa mora delati kakovostno in ne zaključiti zadev na vrat na nos, je dejal.

Obtožnica Milka Noviča bremeni umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Že tretje sojenje v tem zahtevnem primeru bodo s prvo obravnavo začeli prihodnji mesec. Po zakonodaji očitki zastarajo dve leti po razveljavitvi pravnomočne sodbe na vrhovnem sodišču, do katere je v tem primeru prišlo jeseni 2018.